Dedeler leğenlerle kaydı: Kahkaha garantili

Erzurum’un merkez Aziziye ilçesi Başçakmaklar Köyünde yaşayan dedeler, Palandöken’deki kadınlara özenip, leğenle kayak yarışı yaptı.

Geçtiğimiz hafta Erzurum’a gelen İstanbul Kartal Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 40 kadın üyesi, Erzurum’da internet üzerinden yayın yapan ’Kar TV’nin sahibi ve ’Kardan adam’ programın yapımcısı Salih Yalçın tarafından düzenlenen ’Leğenboard yarışmasına’ katılarak çocukluklarını yaşadı. Kadınların etkinliğini televizyonlarda izleyen Aziziye ilçesine bağlı Başçakmaklar Mahallesinde yaşayan eli bastonlu dedeler, "Kadınlar Palandöken’de kayar da biz köyümüzde kayamaz mıyız?" diyerek sokaklara çıktı.

Dedeler, çamaşır yıkamakta kullanılan leğenlerle köy yoluna çıkıp bağladıkları halatla birbirlerini hızla çekip adeta kadınlara meydan okudu.

Çocukluklarının köylerinde kızak, leğen, korniş, tahta ve poşetle kayarak geçtiğini söyleyen dedelerden Cafer Sönmez, "Kadınların leğenle Palandöken’de kaydığını görünce programın yapımcısını köyümüze davet ettik. Kaymanın nasıl olduğunu gösterdik. Kadınlara hodri meydan diyoruz. Seneye Palandöken’de buluşalım ve yarışalım" diye konuştu.

(Ahmet Akbuğa / İHA)