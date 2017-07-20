DEAŞ hücreleri bir bir kurutuluyor

Konya'da polisin DEAŞ hücrelerine yaptığı operasyonda ölü ele geçirilen Adanalı 2 teröristle bağlantılı oldukları ileri sürülen Meydan Grubu üyelerine Adana'da yapılan operasyonda, aralarında örgütün sözde Adana emiri olduğu iddia edilen Ebubekir M.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da DEAŞ hücrelerine yönelik operasyon yapan polis, Adanalı Müslüm C. ile Furkan H. T.'yi ele geçirdi. Teröristlerin Adana'daki Meydan Grubu'yla bağlantılı olduğu anlaşıldı. Geniş kapsamlı operasyon başlatan Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Seyhan ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı 10 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Operasyonda, örgütün sözde Adana emiri olduğu öne sürülen Ebubekir M. ile Devran E., Ali Y., Mehmet A. A., Abdulkerim Ü. ve D.G. gözaltına alındı. Terör örgütüne para toplayıp silah gönderdikleri tespit edilen Meydan Grubu'nun Kur'an kurslarında dini sohbetler adı altında örgüt propagandası yaparak terör örgütüne eleman kazandırdıkları, kandırdıkları kişileri de Suriye ve Irak'taki kamplara gönderdikleri bildirildi.

6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Örgütün sözde Adana emiri Ebubekir M. ile Ali Y., Abdulkerim Ü. ve Mehmet A. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli