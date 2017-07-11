Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın mutlu günü

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kızı Rumeysa Kalın ile Karagöz Ahmet Paşa Camii İmamı Hüseyin Karabulut'un oğlu Furkan Karabulut, Kütahya'da düzenlenen düğün töreni ile evlendi.

Rumeysa-Furkan çiftinin Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerindeki bir açık hava tesisinde düzenlenen düğün töreninde polis ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri alındı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan düğünde, yöresel kıyafetli zeybekler halk oyunları gösterisi sundu. Düğüne Kalın ve Karabulut aileleri ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilİ İshak Gazel, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan ile çok sayıda davetli katıldı. Düğün merasimi, pasta kesilmesiyle sona erdi.

Hüseyin Efe



