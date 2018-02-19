Cumhurbaşkanı talimat verdi, ‘Tünel Projesi’ onaylandı

Kışın olumsuz hava koşullarının etkili olması ve aylarca yolunun kapalı kalmasından dolayı 'dokuzuncu gezegen' olarak adlandırılan Van’ın Bahçesaray ilçesine 224 milyonluk iki ayrı tünel inşa ediliyor.

Bahçesaray ilçesinde 2016 yılında Türkiye'nin ilk prefabrik kar tünelinin hizmete girmesiyle birlikte Gevaş-Bahçesaray yoluna maliyeti 224 milyonluk olan, 9 kilometrelik ikinci bir tünel projesi yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Aylarca yolunun kapalı kalmasından dolayı 'dokuzuncu gezegen' olarak adlandırılan Bahçesaray, dev tünel projesi ile dünyaya bağlanacak.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gevaş-Bahçesaray yoluna 9 kilometre uzunluğunda iki yeni tünel yapılacağını belirtti. Dev tünel projesinin kılavuz planının onaylanmasıyla birlikte Gevaş-Bahçesaray arasındaki mesafenin 100 kilometreden 29 kilometreye ineceğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan, hayallerin gerçekleştiğini ifade etti. Orhan, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın hazırladığı çok önemli bir proje bu. Bahçesaray ile Gevaş arasında yeni bir güzergah belirlenmiş oldu. Bahçesaray’ın yaklaşık 100 kilometrelik yolu, Gevaş-Bahçesaray arası 29 kilometreye iniyor. Bu yolun 9 kilometresi tünel. Burada iki ayrı tünel olacak. Bu tünellerden biri yaklaşık 8 kilometre, diğeri ise bir kilometrelik olmak üzere toplam 9 kilometrelik tünel yapılıyor. Tünel projesinin çalışması bitti. Bakanlık önümüzdeki günlerde bunun ihalesini gerçekleştirecek” dedi.

“Vatandaşlarımızın istekleri artık hayal değil”

Dev projelerin hayata geçtiği Türkiye’de artık hayallerin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Orhan, “Vatandaşlarımızın böyle bir talebi vardı. Vatandaşlarımız bunu hayal olarak görüyordu. Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Bu proje kendilerinin talimatıyla başlamış oldu. Vatandaşlarımızın istekleri artık hayal değil. Yol, köprü, tünel, havaalanı gibi büyük projeler Türkiye için alışagelmiş. Bahçesaray yol konusunda yıllardır ıstırap çekmiş bir beldedir. Bu proje Cumhurbaşkanımızın buraya verdiği önemin bir göstergesi ve kısa sürede hayat buldu” dedi.

“Hayaldi, gerçek oldu”

Tünel projesinin bu kadar kısa sürede onaylanacağını tahmin etmediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, “Bahçesaray yolu için o kadar enteresan hikayeler anlatılıyordu ki yol nereden geçecek, hangi paralarla yapılacak şeklinde trajikomik olaylar gerçekleşiyordu. Eski hükümetlerin döneminde ‘bu kadar nüfusa, bu kadar para aktarılmaz’ deniliyordu. Ancak hükümetimizle birlikte Bahçesaray Krapet yoluna başladıktan sonra Bahçesaraylılar hayallerin gerçeğe dönüştüğünün farkına vardı.Cumhurbaşkanımızın verdiği sözleri tuttuğunu görünce de artık hayal olacak şeyleri istemeye başladılar. Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordum ama hızlı bir şekilde projeyi yaptılar. Bakanlık güzergahı inceledi. Proje hazırlandı ve vatandaşlarımıza karşı mahcup olmadık. Hayaldi, gerçek oldu” diye konuştu.

“Tüm hizmetler bir yana, tünel projesi bir yana”

Bahçesaray halkı için hayata geçirilecek en önemli hizmetin yol ile alakalı projeler olduğunu ifade eden Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan ise “Bahçesaray halkını heyecanlandıracak en büyük proje yolla alakalı olur diye tahmin ediyorum. 20 dakikalık bir vakitte Gevaş’a varılması söz konusudur. Gevaş’a varınca, Van’a vardık diyorlar zaten. Gevaş ile Van arası duble yol ve çok güzel. Bahçesaray vatandaşı için yapılabilecek tüm hizmetler bir yana, tünel projesi bir yanadır. Vatandaşların gözündeki ışıltıyı ve sevinci de görüyorum. Projenin en yakın zamanda hayata geçirilmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“Tünel projesi düşünemeyeceğimiz bir hayaldi”

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı da hayal proje için somut adımların atılmasıyla heyecanlandıklarını belirterek, “Bahçesaraylılar için hayal olan şeyler atık gerçeğe dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın bahsettiği tünel projesi düşünemeyeceğimiz bir hayaldi. Ama şu an hayalden çıktı ve gerçeğe doğru somut adımlar atıldı. Yakın bir zamanda ihalesi bitiyor. Bu proje köyümüzün gençliğine umut veriyor” ifadelerini kullandı.

Tünel projesini sevinçle karşıladıklarını dile getiren Bahçesaray halkı ise hayal edemedikleri bu projenin oldukça memnuniyet verici olduğunu söylediler.

Yılmaz Sönmez