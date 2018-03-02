Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi, meslek liselilerin yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık meslek liselerini bitiren öğrencilerin hemşire yardımcısı olarak göreve başlayabileceğini müjdelemesi, hem okulları hem de öğrencileri sevindirdi.

Son dönemde sağlık eğitimi veren meslek liselerinde yardımcılık unvanlarının getirilmesi ve mezuniyet sonrası kadro tahsisinin de olmaması öğrencileri mezuniyet sonrasındaki hayatları için kaygılandırıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş'tan verdiği müjde Tokat'ta da öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Erdoğan'ın 'Sağlık meslek liselerini bitirenler hemşire yardımcısı olarak göreve başlayacaklar. Ondan sonra da terfi edecekler. Terfi ettikçe de hemşire olacaklar' ifadesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Tokat Özel Erişim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nilgün Koyuncu, "Bunun anlamı bizim için çok önemli. Bu yıl mezun vereceğimiz öğrencilerimizin atamalarının yardımcı unvanıyla yapılabilecek olması mutluluk verici. Okulumuz öğrencileriyle birlikte yurt genelinde bu eğitimi aldıktan sonra mezun olan öğrencilerimizi bir belirsizlik bekliyordu. Artık bu belirsizlik yok. Cumhurbaşkanımıza hem okulumuz, hem de öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Dursun Ekrem Er

