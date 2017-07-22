Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa'da yeni kısıtlamalar getirilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Erdoğan metal dedektörlerin kaldırılması gerektiğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa'da İsrail tarafından Filistinlilere yapılanlar kısıtlamalar ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'te 14 Temmuz günü yaşanan ve tarafımızdan da tasvip edilmeyip üzüntü duyulan bir olayı gerekçe göstererek Harem-i Şerif'i üç gün süreyle kapatması ve ardından Müslümanların Harem-i Şerif'e girişlerine, metal dedektörler konulması dahil, yeni kısıtlamalar getirmeye çalışması kabul edilemez" dedi.

"İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum"

Yaşananları kınadığını ifade eden Erdoğan, "İsrail'in tüm uyarılara rağmen bu tutumunda ısrar etmesini, dün bir kez daha Harem-i Şerif'te cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum. Olaylarda hayatını kaybeden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum" ifadelerini kaydetti.

"Metal dedektörler kaldırılmalı"

Harem-i Şerif'in mukaddes olduğunu da bir kez daha ifade eden Erdoğan, "İslam'ın ilk kıblesi ve en mukaddes üç mescidinden biri olan Harem-i Şerif İslam'a ait bir mabettir. İslam İşbirliği Teşkilatı 1969 yılında Harem-i Şerif'e yönelik bir saldırı sonrasında kurulmuştur; bugün aynı birlik ve dayanışma ruhuyla tüm İslam Âlemi Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah başta olmak üzere Kudüs İslam Vakfı ile eşgüdüm halinde bu bağlamda yürütülmekte olan çabalara destek olunmaya devam edilecektir. Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür. Metal dedektörler ve diğer kısıtlamalar derhal kaldırılarak statükoya dönülmelidir. Bu hassas süreçte herkesin provokasyonlara karşı dikkatli olması gerekmektedir.İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, uluslararası toplumu Harem-i Şerif'te ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların derhal kaldırılması için harekete geçmeye çağırıyorum" dedi.