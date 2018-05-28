Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce’ye hodri meydan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’yi kurarken Pensilvanya’ya gittiği iddiasında bulunan Muharrem İnce’ye, "Bunu ispat etmen gerekir. İspat edemezsen namertsin” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadyumu’nun açılışını yaptı, halka seslendi.

Binlerce vatandaşın ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti flamaları ile doldurduğu alanda halka hitap eden Erdoğan, Muharrem İnce’nin sözlerine Manisa Akhisar’dan şöyle cevap verdi: “Bana ‘AK Parti’yi kurarken Prensilvanya’ya gittin mi gitmedin mi?’ diyor. Gittiğimi söylüyor. İnce bak sana ben nasihatte bulunayım; sen siyasette daha çok çok çıraksın. Ama bir şey söyleyeyim siyaset dürüstlük ister. Senin genel başkanın yalancı ama sen de hemen erkenden bir şeyler kaptın başladın yalana. Benim Prensilvanya’ya giderek izin almak suretiyle AK Partimizi kurduğumu söylersen ispat etmen gerekir. Bizim Prensilvanya’dan izin almaya ihtiyacım olmadı, böyle bir şey söz konusu değil. Madem iddiada bulunuyorsun, bunu ispat etmek gerekir. İspat edemezsen namertsin. Dur bakalım senin başkanın da sen de siz hangi partiyi kurdunuz? Biz partimizi kurduk, 40 yıllık siyasi tecrübe ile karar verdik, yola çıktık, cezaevinden çıktıktan sonra partimizi kurduk ve 16 ay sonra iktidar olduk. Sen nereden izin almaktan bahsediyorsun. Biz istişarelerle birlikte sadece Hak’tan ve halktan aldığımız izinle yola çıktık. Yanımda olanlar varmış. Onları ben cevap vermeden açıklayamıyormuş. Bak cevabını verdim hadi bakalım açıkla. Açıklamıyorsan namertsin. Senin genel başkanına alıştık da şimdi sen de bunu söyledin. Siz aynı yolun yolcususunuz. Al birini vur öbürüne. Yalanda genel başkanının yanında iyi yetişmiş”.

“VAH ZAVALLI”

AK Parti’nin yatırım, hizmet, eser demek olduğunu kaydeden Erdoğan, ana muhalefete şu sözlerle yüklendi. “Ama muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ‘yatırım matırım anlamam’ diyor zaten. Doğru anlamaz. Ne diyor, yerli otomobil için, ’20 yıl geriden geliyor’ diyor. Şu hale bak ya. Bu ülke yerli otomobil üretecek, kim yapacak bunu? ‘20 yıl geriden’ diyor vah zavallı. Sadece otomobil ihracatından biz 30 milyar dolar kazandık. Ey İnce, sen nerede geziyorsun yahu? Bir de daha ileri gitmiş. ‘Kanal İstanbul tanımam, başlamam’ diyor. Senin mensubu olduğu partinin geçmişinde böyle bir şey yok. CHP’nin bu ülkede bir dikili ağacı var mı? Bay Kemal zaten bir garip. Be diyordu İnce, ‘5 seçimi kaybettin.’ Şimdi cumhurbaşkanı adayı olunca tanıtımda Bay Kemal ne diyor, ‘Muharrem gel gel’ diyor. Şu hale bak yahu. Bir genel başkan kendisi aday olmuyor, cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği şahsı çağırışa bak. İşi küçümsüyor. Seçim beyannamesini cumhurbaşkanı adayı okumuyor. Genel başkan takdim ediyor. Bu işi ne kadar küçülttüklerini gösteriyor.”

110 MİLYON TL MALİYETLE 12 BİN KİŞİLİK STAT

110 milyon TL maliyetle 12 bin kişilik Spor Toto Akhisar Stadyumu hakkında konuşan Erdoğan, “Nasıl, stadımızdan memnun muyuz? Görüyorsunuz, biz yaparız. Birileri laf yapar, biz icraat yaparız. Akhisar Sporumuz ilk defa Türkiye Kupası kazanarak böyle stadı hak ettiğini gösterdi. Marifet iltifata tabiidir. Bunu başardılar ve gerçekten kimsenin beklemediği şampiyonluğu Türkiye Ziraat Kupasını kazanıp Aksihar’a getirdiler. 110 milyon liralık maliyetle 12 bin kişilik stadın hayırlı olmasını diliyorum. Hükümete geldiğimizde mevcut statların büyük bölümün günümüz ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olduğunu gördük. Aksihar, uluslararası maçlara katılacak. Nereden nereye değil mi? İşte bunun üzerine büyükşehirlerimizden başlayarak statları yenilemeye karar verdik. 37 stat projemizden 11’ini tamamladık” ifadelerini kullandı.

“BU NE GÜZELLİK”

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vakit, birlik vakti diyor muyuz? Vakit Manisa vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Manisa bambaşka. Unutmayın, yaparsa yine AK Parti yapar. 16 yılda ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttük. 2023’e hedeflerimize ulaşarak ülkemizi 2 kat daha büyütemeye taklibiz. Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. Milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran’da milletimizden yeniden hizmet, yatırım, proje için destek istiyoruz. Güçlü meclis için, cumhurbaşkanlığında şahsımın, mecliste AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran’da güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı mecliste AK Parti’yi destekleyemeye hazır mıyız? Sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle tür şahlandırıyor muyuz? Bu ne güzellik be, bu ne heyecan, bu ne coşku.”

Erdoğan’ın gündeminde, 27 Mayıs darbesi ve CHP zihniyeti de vardı. Menderes’i asanlarla Özal’a dünyayı zehir edenlerin aynı zihniyet olduğunu, bu zihniyetin AK Parti’ye kapatma davası açana CHP zihniyeti olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, “Eğer ellerinden gelse tıpkı Menderes gibi bizi de darağacına çıkartacaklar ama hamdolsun milletimiz izin vermiyor” diye konuştu.