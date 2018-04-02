Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Santrali müjdesi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şahsi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Mersin'de yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerinin yarın atılacağının müjdesini veren Erdoğan, ''#NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' etiketiyle paylaştığı mesajında ''Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı tweeti kullanıcılar, dakikalar içerisinde beğeni ve retweet yağmuruna tuttu.