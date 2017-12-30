Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kastamonu’da çay ikram edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu’da bir esnafın ricasını kırmayıp pasta ve ev yemekleri yapılan salona girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi için geldiği Kastamonu’da Atatürk Spor Salonundaki kongreden sonra yaya olarak Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret etti.

Erdoğan, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin türbesine giderken yol üzerinde bulunan üç engelli bayanın işlettiği pasta ve ev yemekleri salonunda durdu.

Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle de karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda kendisine ikram edilen çay ve pastadan yedi.

Erdoğan, çıkışta vatandaşlara Rabia işareti yaparak selamladı. Yaya olarak Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Hazretlerinin türbesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vedat Yunus İkizoğlu - Sedat Ağacıkoğlu - Akif Doğan