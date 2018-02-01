Cumhurbaşkanı Erdoğan, okuma-yazma seferberliğini başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ATV'de Müge Anlı'nın sunduğu programa görüntülü bağlantı kurarak okuma-yazma seferberliğini başlattı.

Okuma-yazma konusunda devletin bütün kurumlarının kampanyaya destek olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anlı'ya ''okuma-yazma seferberliği'' davetine icabet eden vatandaşları görünce heyecanının arttığını söyledi.

Erdoğan, ''Geçmişte çok yüksek oranlarda olan okuma-yazma oranı düzeyini sıfıra indirmek için çalışıyoruz. ''Haydi Kızlar Okula'' kampanyasıyla bir adım atmıştık bu adım meyvelerini verdi, veriyor.'' dedi.

Anlı'nın görüşlerini sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise, ''Biz de bu seferberlikte yıllardır varız. Bizzat başlattığımız ve başarıyla neticelendirdiğimiz kampanyalar bulunuyor. ''Ana-kız Okuldayız'' kampanyasıyla 1 milyon 832 bin kişiye sertifika verdik. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızın okuma-yazma öğrnebilmesini sağlamaktır. Bu konuya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum.'' dedi.

ERDOĞAN: VATANDAŞLARIMIZI GÖRÜNCE HEYECANIM ARTTI

''Davetinize icabet eden bütün vatandaşlarımızı görünce heyecanım arttı. Milletimizin okuma-yazma konusundaki hassasiyetini eskiden beri biliyıruz. Vatandaşımızın okuma yazmaya ne kadar hasret olduğunu dinledik. Vatandaşlarımız okuma-yazma taleplerini bütün kurumlarımıza iletebilir. Kurumlarımız kampanyaya dâhil olacak. Böyle hayırlı bir işe vesile olduğunuz için size şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.''

PROJENİN SEMBOLÜ SEVİM GÜRÇAY

Annesi ölmeden önce çobanlık yapması için başka bir aileye evlatlık verilen Sevim Gürçay'ın hayatı herkesi hüzünlendirmişti. Okuma-yazması olmadığı için gerçek anne babasının adını soyadını dâhi bilmeyen Gürçay'a Müge Anlı, programa katıldığı her gün boyunca okuma yazma öğrenmesi gerektiği telkininde bulunmuştu.



GÜRÇAY, OKUMA-YAZMA ÖĞRENME SÖZÜ VERMİŞTİ



Gürçay'da Anlı'nın yardımları karşılığında okuma-yazma öğrenme sözü vermiş, programı takip eden Kocaeli Dilovası Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Avşar canlı yayına bağlanarak Gürçay'ın bulunduğu yere eğitim öğretim hizmeti götürerek yerde okuma-yazma öğretilebileceğinin sözünü vermişti.

Ahmet Aydemir - Türkiye gazetesi