Çukur dizisi oyuncu kadrosu, Çukur oyuncuları kimler?

23 Ekim günü ilk bölümüyle seyircilerin karşısına çıkan Çukur dizisi izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, Çukur dizisi oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var? Çukur dizisi oyuncu biyografileri ve karakterleri bu haberimizde sizlerle...

23 Ekim 2017 tarihinde izleyicilerin karşısına ilk bölüm ile çıkan Çukur Dizisi,izleyiclerin büyük beğenisini topladı. Reying listesinde ilk 2. sırada kendine yer bulan dizinin oyuncu kadrosunda bir çok ünlü isim bulunuyor. Gökhan Horzum’un kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstleniyor. Son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş'ın yer aldığı dizi her hafta pazartesi günleri yayınlanacak. Peki, beğeniyle izlenen Çukur dizisinin konusu nedir? Çukur dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Çukur dizisi oyuncuları ve karakterleri...

Çukur Dizisi Konusu

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

ÇUKUR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

(Yamaç Koçovalı) Aras Bulut İynemli

“Çukur” dizisinde Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaşmakta ve dizide "Yamaç" karakterine hayat vermektedir.

(Sena Koçovalı) Dilan Çiçek Deniz

Çukur dizisinde "Sena" karakterine hayat vermekte ve Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşmaktadır.

(İdris Koçovalı) Ercan Kesal

Çukur dizisini ağır toplarından İdris Koçovalı karakterine hayat vermektedir.

(Sultan Koçovalı) Perihan Savaş

Çukur dizisinde "Sultan" karakterine hayat vermektedir.

(Kahraman Koçovalı) Mustafa Üstündağ

Çukur'da "Kahraman Koçovalı" karakterine hayat vermektedir.

(Selim Koçovalı) Öner Erkan

“Çukur” dizinde Selim Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

(Vartolu) Erkan Kolçak Köstengil

“Çukur” dizisinde Vartolu rolünü canlandırmaktadır.

(Aliço) Rıza Kocaoğlu

şu anda “Çukur” dizisinde Aliço karakterine hayat vermektedir.

(Celasun) Kubilay Aka

“Çukur” dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir.

(Muhittin) Nebil Sayın

“Çukur” dizisinde Muhittin karakterine hayat vermektedir.