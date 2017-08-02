'Cübbeli Ahmet Hoca' Mehmet Görmez’i topa tuttu

'Cübbeli Ahmet Hoca' emekli edilen eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e sosyal medya hesabı üzerinden çok sert ifadelerle yüklendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli edilen Mehmet Görmez, görevini Ekrem Keleş'e devretti. Bu gelişmelerin ardından kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabı üzerinden emekli edilen eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i çok sert ifadeler kullanarak eleştirdi.

Cübbeli Ahmet Hoca eleştirisinde “Diyanet'e bundan tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum. Rabbim, vatana millete bağlı ve Ehli Sünnete sadık hayırlı bir reis nasib eylesin" ifadelerini kullandı.

Daha öncede TGRT Ana Haber Bülteni’ne konuk olan Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet İşleri’nin Kutlu Doğum’un sadece adını değiştirmesi, tarihini sabit tutmasını eleştirerek. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in FETÖ elebaşı Gülen’e gönderdiği mektuba da sert tepki göstermişti.

"DİYANET'İ DE BUNLARA ÂLET ETTİLER"

Cübbeli Hoca şunları söyledi: Eğer 15 Temmuz olsaydı din kalmayacaktı, kilise, havra, cami iç içe olacaktı. Bunların diyalog projeleri bu... Diyanet’i de bunlara âlet ettiler. Hiç kimse dine bu FETÖ’nün verdiği zararı veremezdi, vermedi de zaten. Bu ülkede her şey oluyor da, Mevlid neden aslına, yani 27 sene evvele dönemiyor? 27 sene nasıl bir kök salmış ki nisanda sabit kalacak deniliyor. Neredeyse mevlide de ‘yok’ diyecekler. Buna hükümetin asla taviz vermemesi gerek. Dinihaberler sitesinde İmam-ı Rabbani hazretlerine çatacak kadar seviyesizleştiler. Halen resmî görevli bir imamın üzerine bu site. Biz İmam-ı Rabbani Hazretleri’nin evladı olmaktan ancak gurur duyarız" diye konuştu.