CNN: Pentagon teklif etti, ABD savaşa girebilir

Başkan Trump'ın Savunma Bakanlığı'ndan istediği planın detayları medyaya sızdı, planda ilk kez muharip kara birliklerinin Suriye'de IŞİD'e karşı cepheye sürülmesi önerildi. CNN televizyonu, hedefin IŞİD'in kalesi Rakka olduğunu bildiriyor.

CNN televizyonu, son dakika olarak geçtiği haberinde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Suriye’nin kuzeyine geleneksel kara gücü gönderme teklifinde bulunmaya hazırlandığını duyurdu. Yeni plan Başkan Donald Trump tarafından imzalanırsa, Washington Irak savaşından bu yana ilk kez başka bir ülkeye operasyon için kara gücü göndermiş olacak.

CNN televizyonunun haberinde, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisi "Bir süreliğine konvansiyonel kara birlikleri Suriye’ye gidebilir" dedi.

ABD Başkanı Trump, göreve gelir gelmez Pentagon'dan bir ay içinde terör örgütü IŞİD'e karşı bir savaş planı hazırlamasını istemişti. Asker gönderme teklifinin hazırlanan planda yer aldığı belirtiliyor.

Kara birliklerinin Suriye'de hangi cephelerde yer alacağı henüz belirsiz ancak teklif kabul edilirse askerler Suriye’ye girecek.

Halihazırda Rakka kuşatmasında danışmanlık yapan ABD özel kuvvetler askerleri Suriye'de bulunuyor ancak bunların sayısı az. IŞİD'in kalesi Rakka'yı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin yoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF) kuşatmış durumda. YPG'liler birkaç aydır IŞİD'lilerle çatışıyor.

ANKARA İLE MÜZAKERE

Washington ayrıca Türkiye ile Rakka operasyonunu müzakere ediyor. YPG'nin operasyon dışında tutulmasını isteyen Ankara, Türk özel kuvvetlerinin devreye girebileceğini geçen hafta resmen duyurmuştu.

Rakka'da nasıl bir adım atılacağı henüz belirsizliğini korurken, CNN’e göre ABD kara birliklerinin YPG terör örgütünün Türkiye’nin menfaatlerine zarar vermeyeceği konusunda Ankara’ya teminat verilmesi de söz konusu.

IRAK'TA DA DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU

CNN’in gündeme getirdiği bir diğer gelişme, Irak’a asker göndermeyle ilgili değişikliğe gidilebileceği yönünde. Irak'ta şu anda 5 binden fazla ABD askeri bulunuyor ve bu askerler Barack Obama döneminde Irak ordusunu eğitmek üzere gönderildi. Yeni planda Trump yönetiminin daimi asker konuşlandırma koşulunu değiştirip onun yerine daha kısa sürelerde fazla sayıda askeri stratejik noktalara yollayabileceği belirtiliyor.

BİR YILDA TOPRAKLARININ DÖRTTE BİRİNİ KAYBETTİ

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da 17 Ekim'den bu yana kuşatma altında tutulan terör örgütü IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, El Bab ve Musul'u da kaybetmesi halinde sadece Rakka'ya sıkışacak.

Kaynak: Milliyet