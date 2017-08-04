Cinsel istismar zanlısından gazetecilere: 'Sizin torununuza mı yaptılar'

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Edinilen bilgiye göre, olay, 30 Temmuz Pazar günü Havut Mahallesi’nde bahçe içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, D.A. (51), evinin önünde oynayan 11 yaşındaki H.T.’yi arabasına alıp portakal bahçelerine götürerek cinsel istismarda bulundu. Daha sonra D.A. izini kaybettirdi. Polis ekipleri her yerde D.A.’yı ararken, 2 Ağustos günü polis merkezi şahsın evine geldiği ihbarını aldı. Polis ekipleri D.A.’nın evini kontrol ettiğinde evin kapalı olduğunu görmesi üzerine, eşine haber verildi. Evlerine gelen eşi S.A. evin içeriden sürgüyle kapalı olduğunu fark etti.
Bunun üzerine polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiğinde, kendisini karnından bıçaklamış bir şekilde D.A.’yı buldu. Polisleri karşısında gören D.A. bıçağı boğazına dayadı. Polis ekiplerinin uzun uğraşı sonucu D.A.’nın elinden bıçak alındı. Daha sonra D.A. polis tarafından hastaneye götürüldü. Ayakta tedavi olan zanlı sorgulanmak üzere emniyete getirildi.