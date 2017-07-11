Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti!

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Edinilen ilk bilgiye göre gece saat 03,30 sıralarında girdiği bunalım sonucunda otomatik piyade tüfeği ile koğuş içerisinde uyuyan arkadaşlarına ateş açan bir asker, 3 silah arkadaşını şehit etti.
Daha sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.
Edinilen ilk bilgilere göre olayda 3 asker şehit olurken intihar eden askerle birlikte 4 kişi hayatını kaybetti, 3 askerde yaralandı.
Yaralı askerler, 112 acil ekipleri tarafından Kula devlet hastanesine getirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 3 asker Salihli devlet hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken ayrıntılar daha sonra aktarılacak.
Hasan Yiğen