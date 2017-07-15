CHP anma programına katılmıyor!

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TBMM'de gece yapılacak programda protokol konuşmalarının programdan çıkarılması nedeniyle CHP anma programına katılmama kararı aldı. Programda yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman konuşma yapacak.
Başbakan Binali Yıldırım, CHP’nin Meclis’teki 15 Temmuz anma etkinliklerine yeniden katılmama kararı alması ile ilgili sorulan soruya ilişkin, “CHP’nin kendi kararıdır. Günde 5 karar değiştiriyorlar” dedi.