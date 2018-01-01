Cezasını tıraş ederek çekiyor

Denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, cezalarını kamu kurumlarında çalışarak çekiyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi bünyesinde cezasını berberlik yaparak tamamlamaya çalışan 30 yaşındaki mahkum, yaşlı ve evde yatalak hastalara saç sakal bakımı yapıp, tıraş ediyor.

Bayraklı Belediyesi ile İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan denetimli serbestlik protokolü çerçevesinde zaman zaman Bayraklı Belediyesinde çalışarak cezalarını çeken hükümlülerden F.Z., süresini berberlik yaparak tamamlıyor. F.Z., Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ulaşan hasta, yaşlı ve yatalak vatandaşların evlerine giderek saç, sakal tıraşı yapıyor ve evde kuaför hizmeti veriyor. Zaman zaman Bayraklı Belediyesinde görev yaparak cezalarını tamamlayan hükümlüler, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından her kişinin cezasına göre ayarlanan gün ve saat kadar çeşitli birimlerde çalıştırılıyor.

"İnsanlara yardım etmekten dolayı mutluyum"

Hükümlülerden 30 yaşındaki F.Z., dört duvar arasında olmaktansa belediye bünyesinde insanlara yardım ederek cezasını çekmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Yaptığım bir hatadan dolayı ceza aldım. Denetimli serbestlik yasasından yararlandım. Her gün belediyeye gelip çalışıyorum. Cezamı burada tamamlayıp normal hayatıma devam etmek istiyorum. Geleceğe umutla bakıyorum" dedi.