Cenk Tosun tarihe geçti

Cenk Tosun, Avrupa’da 5. golüne ulaşarak, Beşiktaş'ın tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncusu oldu.

Beşiktaş’ın başarılı golcüsü Cenk Tosun, kulüp tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde en çok fileleri havalandıran isim olarak tarihe geçti. Monaco maçında durumu 1-1’e getiren golü kaydeden Cenk, 5 gole ulaşarak, siyah-beyazlı kulüp tarihinde daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 gol atan Oktay Derelioğlu’nu geride bıraktı.

Tosun Paşa, Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncu unvanını aldı.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

