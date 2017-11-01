Cenk Tosun tarihe geçti

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Beşiktaş’ın başarılı golcüsü Cenk Tosun, kulüp tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde en çok fileleri havalandıran isim olarak tarihe geçti. Monaco maçında durumu 1-1’e getiren golü kaydeden Cenk, 5 gole ulaşarak, siyah-beyazlı kulüp tarihinde daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 gol atan Oktay Derelioğlu’nu geride bıraktı.
Tosun Paşa, Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncu unvanını aldı.
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu