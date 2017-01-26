Cem Yılmaz ve Tarkan'dan referandum paylaşımı

Cem Yılmaz ve Tarkan, anayasa değişiklik referandumuyla ilgili video paylaşımı yapmasını isteyenlere sosyal medyadan dolaylı cevap verdi.

Ünlüler anayasa değişiklik referandumu için sosyal medyada videolarını paylaşarak "evet" kampanyası yapmaya başladılar.

TAKİPÇİLERİ OYLARININ RENGİNİ AÇIKLAMAYA DAVET ETTİ

Kampanyanın başlamasıyla birlikte sosyal medyadan Cem Yılmaz ve Tarkan'a "evet" kampanyasına destek videosu çekmeleri yönünde talepler yağmaya başladı. Bununla birlikte "hayır" yönünde oy vereceklerini açıklamaları yönünde iki ünlü isme de talepler yağdı.

TARKAN, SEZEN AKSU ŞARKISIYLA VİDEO PAYLAŞTI

Taleplerin artması üzerine Tarkan Instagram'dan Sezen Aksu'nun bir şarkısını dinlerken çektiği videosunu paylaştı. Cem Yılmaz'da Tarkan'ın videosunu Twitter hesabından "Bize bunlarla gel Tarkan" notuyla paylaştı.

"AKIL VERMEK GİBİ OLMASIN"

Ardından kendisine talepte bulunanlara gönderme yaparcasına, "Bana akıl veren kardeşime; beni dusundugun kadar kendini düşünsen hic bunlara gerek kalmaz.Akıl vermek gibi olmasın." tweet'ini attı.