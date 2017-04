ÇEKMÜDER'in yeni başkanı Yücel Evsen oldu

Çekmeköylü Müteahhitler Derneği'nin (ÇEKMÜDER) yeni başkanı Yücel Evsen oldu.

Çekmeköylü Müteahhitler Derneği (ÇEKMÜDER) 6'ncı Olağan Genel Kurulu Çekmeköy Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Mehmet Akif Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Kongreye 22 ve 23. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı, Ak Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Milliyetçi Hareket Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Cenap Yağmur, Türk Kızılay’ı Çekmeköy İlçe Başkanı Abdülselam Zurel ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, "Çekmeköy ilçemiz İstanbul'umuzun yükselen değeri olarak sizlerin katkılarıyla güzellikleriyle yükselen değeri olarak bu güzelliklere ev sahipliği yapıyoruz. Çekmeköy'ün değerli müteahhitleri olarak model ve modern Çekmeköy'ü hep birlikte inşa edip İstanbul'umuzun yükselen değeri yapmak yolunda hep gayret gösterdiniz. Geçtiğimiz yılda İstanbul'un en fazla prim yapan konut alanında ki yerleşimlerden birisi sanırım \%53'le Çekmeköy'dür. Bunda hepimizin katkıları var, kurumsallaşmış yapısıyla ÇEKMÜDER'in olumlu katkısı var. Bu güzelliklerin devam etmesini cani gönülden niyaz ediyorum. Bundan sonra ÇEKMÜDER'in yaptığı güzellikler ve etkinliklerde hep birlikte olacağız. Rabbim ilçemize ilimizin Eyüp Sultan Hazretlerinin beldesi olan İstanbul'umuzun bütün memleketimizin güzelliklerini daim etsin diyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

“ÇEKMÜDER olarak her zaman hedefimiz ileri olacaktır”

Geçmiş dönem başkanlarına birer teşekkür plaketinin verildiği kongrede tek liste ile tüm üyelerin desteğini alan ÇEKMÜDER’in yeni dönem başkanı Yücel Evsen yaptığı teşekkür konuşmasında; “İstanbul’un hızla gelişen ilçesi Çekmeköy’de farklı illerden buraya gelmiş ve artık Çekmeköylü olarak yaşamaya devam eden bireyler olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Her birey kendi alanında önce yaşadığı yerin sorunlarıyla ilgilenerek ülkesine hizmet etmelidir, anlayışıyla başladığımız hizmet yolculuğuna, 2010 yılında kurulan ÇEKMÜDER ile devam ediyoruz. ÇEKMÜDER olarak hedefimiz her zaman ileri olacaktır. Bir dönem yönetiminde bulunduğum ve kurulduğu günden bu yana üyesi olduğum Çekmeköy Müteahhitler Derneğimizi Hep birlikte el ele vererek bu derneğimizi çok daha yukarılara taşıyacağız. Her üyemizin tabelasına ÇEKMÜDER logosunu koyarak derneğimizin ve üyelerimizin gücünü artıracağız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada yapacağımız projelerle her zaman Devletimizin ve Milletimiz yanında olacağız” ifadelerini kullandı.