Çay krizine girenler için 'Çaybulans'

Türk milletinin en çok sevdiği yerli içeceği çay için Rize merkezli bir firmanın araçlarına yazdığı "Çaybulans" ifadesi görenleri şaşırtıyor.

Haftanın belirli günlerinde Ordu’nun Fatsa ilçesine gelen Çaybulans buradaki çayseverlerin imdadına yetişiyor. "Çaybulans" ve "İçiş üstünlüğü" yazan araçlar vatandaşların dikkatini çekiyor.

Firma çalışanlarından Rıfat Üçüncü, araçlarda yazan "Çaybulans" ve "İçiş üstünlüğü"nün hikayesini anlattı. Üçünçü, “Bu, patronlarımızın aklına geldi. Çaybulans yazılı araçlarımız çok dikkat çekiyor. Bizler trafikte araçları iş amaçlı kullanıyoruz. Araçlarımızla fotoğraf çektiren de oluyor, gelip 'Çaybulans nedir' diye soran da oluyor. Herkes iyi bir fikir olduğunu söylüyor bize. Çaybulans firmamıza ait bir çay markası aslında. Özel işletmelerle haftanın belirli günlerinde Çaybulans aracımızla çay getiriyorum. Firmamıza ait araçlarımızın hepsine bu yazıyı yazdık. Yazıyı gören yol vermiyor ambulanslar gibi. İçiş üstünlüğü sadece çayı içenlerde oluyor” dedi.

Çaybulans’ı ilk defa gördüğünü belirten Muhammet Fındık isimli vatandaş ise, "İlginç bir durum. İlk defa gördüm. Çayını tatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ahmet Altay