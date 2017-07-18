Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta artık başka süreçler olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta var olan durumun ömür boyu süremeyeceğini belirterek "Artık bundan sonra başka süreçler olacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz'de tek taraflı yürüttüğü doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarına yönelik, "Niye çözüme odaklanmıyorsun da tek taraflı faaliyette bulunuyorsun. 2004’te referandumda Annan Planı'nı reddettiler, ağabeyleri onları ödüllendirdi, hemen AB’ye aldılar, şımarttılar. Ne yapsalar destek buluyorlar. Bundan sonra başka süreçler olacak Kıbrıs’ta" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser ile ortak basın açıklamasında bulundu. Kıbrıs'ta Rum kesiminin Akdeniz'de tek taraflı yürüttüğü doğalgaz arama ve sondaj çalışmaları ile ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Çavuoğlu, "Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı olarak adım atması doğru değildir. Çünkü Kıbrıs Adası etrafındaki rezervlerde Kıbrıs Türk halkının da hakları vardır. Bir taraftan Crans Montana’da müzakereler sürerken tek taraflı böyle adım atması esasen Rum kesimi ve Yunanistan’ın gerçek niyetini de ortaya koyuyor. Onların planı; bu süreci uzatmak ve ertelemek. 12’sinde tek taraflı bu attıkları adım karşısında Türkiye ve KKTC birlikte duyarsız kalmayacak, birlikte adım atacak. Bunu bahane göstererek masadan kaçacaklardı. Bu planı biz gördük ama istedikleri gibi olmadı. Crans Montana’da süreç onların yüzünden tıkandı ve genel sekreter bu şekilde devam edilemeyeceği kararını verdi" diye konuştu.

Burada iyi niyetin olmadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Madem Türk tarafının hakkı var o zaman niye çözüme odaklanmıyorsun da tek taraflı faaliyette bulunuyorsun. Ama alıştılar. 2004’te referandumda Annan Planı'nı reddettiler, ağabeyleri onları ödüllendirdi, hemen AB’ye aldılar, şımarttılar. Ne yapsalar destek buluyorlar. Şimdi orada da küçücük bir taraf ve AB sürecini tıkıyorlar. AB de buna çanak tutuyor. Kıbrıs sorununu 2 sebepten dolayı adada barış olsun, Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar olsun diye zaten parametreleri belliydi, bizimde kırmızı çizgilerimiz belliydi. Bu çerçevede çözülmesini istedik. İkinci sebep ise; kimler AB içinde hangi ülkeler Kıbrıs sorununun arkasına saklanıyordu onların gerçek yüzünü görmeyi çok istiyordum. Ama artık bundan sonra başka süreçler olacak Kıbrıs’ta. Ömür boyu bu şekilde süreç gidemez. Biz iktidara geldiğimiz günden bu yana herkesten bir adım önde olduk çözüm için ve hiç tereddüt etmedik Siyasi riskler de aldık ama bir taraf da istemiyorsa o zaman çaresine bakmak lazım. Bugün KKTC’ye gideceğim ve burada da istişareler yapacağız. Gelecek ile ilgili nasıl bir yol haritası belirleyeceğimizi istişare edip kararlaştıracağız" ifadelerini kaydetti.