CANLI İZLE: Osmanlıspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle, Osmanlı FB canlı skor,maç kaç kaç

Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise bu önemli karşılaşma şifresiz canlı olarak nasıl izlenir? İşte detaylar...

OSMANLISPOR:0 FENERBAHÇE:1

CANLI ANLATIM

7'GOL Fenerbahçe, Giuliano ile 1-0 öne geçiyor. Orta alanda topla buluşan Ozan Tufan, rakibinden sıyrılıp ara pasını ceza sahası içine hareketlenen Giuliano'ya bırakıyor. Giuliano penaltı noktasının gerisinden sağ ayağıyla vuruyor ve top kaleci Hakan Arıkan'ın sağından filelerle buluşuyor.

5'Nabil Dirar'ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Hasan Ali Kaldırım yerden ortalıyor fakat savunmada Andreas Maxso topa ayak koymayı başarıyor.

2'Fenerbahçe savunmasında yapılan hata sonrasında topu önünde bulan Serdar Gürler ceza sahasına girmeden şutunu çekiyor fakat top savunmadan geri geliyor.

1'Hakem Fırat Aydınus işaretini veriyor ve maça Fenerbahçe başlıyor.

Osmanlıspor Fenerbahçe maçını donmadan kesintisiz bir şekilde canlı izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Ligde oynadığı son 10 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak ligin son sırasında bulunan Osmanlıspor, oynadığı son 10 karşılaşmada 4 galibiyet,4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da Osmanlı Stadında başayacak olan müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından izlenebilecek. Maçın geniş özetini ise beINSports Haber kanalından şifresiz bir şeklide izleyebileceksiniz. Ayrıca bu önemli mücadelenin maç başladığı andan itibaren şifresiz canlı anlatımını takip edebilecek ve maçı Diguturk Play üzerinden canlı izle olarak izleme imkanına sahip olabileceksiniz. İşte bu kritik müsabaka öncesinde iki takım hakkında detaylı bilgiler.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Koray, Procahzka, Numan, Pinto, Lawal, Carlos, Serdar, Josue, Regattin, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen

TEKNİK DİREKÖR: Aykut Kocaman

Fenerbahçe'ye Ankara'da sönük karşılama

Süper Lig’in 11. haftasında yarın Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ankara’ya geldi. Sarı-lacivertli kafileyi 6 taraftar karşıladı.

Kafilede Mehmet Ekici ve Robin Van Persie sakatlıklarından dolayı yer almazken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyeti Esenboğa Havalimanı’nda karşılamaya sadece 6 taraftarın gelmesi dikkat çekti. Futbolcular ve Teknik Direktör Aykut Kocaman gelen az sayıda taraftarı kırmayarak formalarını imzaladıktan sonra taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Sarı-Lacivertli kafile daha sonra takım otobüsüne binerek, kamp yapacağı otele gitti.

Osmanlıspor - Fenerbahçe mücadelesi yarın saat 19.30'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak.

İrfan Buz: "Fenerbahçe maçından 3 puan almak istiyoruz"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, bu hafta evinde oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Osmanlıspor hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, kendileri ve rakipleri açısından da çok önemli maç olduğunu söyleyerek, "İçeride oynadığımız iki maçı kazandık ama bizim puana ihtiyacımız var. Konya maçına baktığımız zaman, defansif anlamda iyi duran, zaman zaman final paslarında sıkıntı yaşayan bir Osmanlıspor vardı. Deplasmandaki maçlarda talihsiz bir gol yedik. Biz bunları kapatıyoruz ve maç maç gidiyoruz. Fenerbahçe maçında 3 puan almak istiyoruz. Rakibimize göre bazı önlemleri alacağız. Sahada iyi şeyler yapacağımız ve futbolcu kardeşlerimizinde yapacakları şeyler var. Bireysel olarak çok kaliteli futbolcularımız var. İçeride kazandığımız maçlar var ama deplasmanda da puan almanız gerekiyor. İki galibiyet aldığınız zaman çok farklı bir yere gelebilirsiniz. Buda Süper Lig'de kolay değil. Futbolcularıma çok inanıyorum ve onların iyi mücadele edeceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Numan Çürüksu: "Fenerbahçe baskı altında"

Fenerbahçe'nin baskı altında olduğunu öne süren Kaptan Numan Çürüksu, ''Son oynadığımız Konyaspor maçında gol yememe psikolojisiyle 11 adamla savunma yaptık. Bu anlayış bizim ilk yıllarımızda ki oyunumuza benziyor. Geriye yaslanıp hızlı adamlarımızla öne çıkıyorduk. Konya da talihsiz bir şekilde gol yedik. Sürekli bunu koruma içgüdüsü ile hareket ediyoruz. Oyun yapımız zamanla daha cesur ve güzel olacaktır. Bu hafta Fenerbahçe ile oynuyoruz. Çok iyi bir rakip ve bu avantaj olabilir. Fenerbahçe'nin durumunu biliyoruz ve onlarda çok stresli. Sonuçta onlar büyük dediğimiz takımlardan birisi ve çok baskı altındalar. Biz bunu avantaja çevirebiliriz. İçeride oynadığımız Kasımpaşa ve Karabük maçlarını 3-0 kazandık. Tabii ki Fenerbahçe maçı biraz daha farklı olacaktır ama bizim açımızdan daha yüksek konsantre de oynanacaktır" şeklinde konuştu.

Musa Çağıran: "Bu durum bizim sınavımız"

Bu sezon yaşadıkları durumların beklemedikleri bir şey olduğunu ifade eden takımın tecrübeli futbolcularından Musa Çağıran, "Bu bizim sınavımız. İlk beş haftayı saymazsak içeride iyi futbol oynuyoruz. Bunun yanında deplasmana gittiğimizde takıma bir şeyler oluyor. Özellikle deplasman maçlarında iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Şu an yapılacak tek şey çok çalışarak elimizden gelenin en iyisini yaparak Osmanlıspor'u bu durumdan çıkarmak. Kadromuz iyi ve bunu başaracak gücümüz var. Devre arasına kadar iyi puanlar alıp, toparlayacağımızı düşünüyorum. İdmanlarda rakibe göre hazırlanıyoruz. Ama Konyaspor maçında 11 kişi 18'in içinde duruyorduk. Bu saha içerisinde gelişen bir durum. Konyaspor bizden çokta iyi bir takım değil. O gün onlar istedi ve aldılar. Biz takım olarak istemedik'' diye konuştu.

"Fenerbahçe'yi yenersek bir çok şey değişir"

Bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Çağıran, "Fenerbahçe maçının fırsat olduğunu düşünüyorum. Biz bu maçtan galip gelirsek birçok şeyin değişir ve bunu da yapmak zorundayız. Eğer bu maçta galip gelirsek, her şey farklı olacak. O gün elimizden gelenin en iyisini yaparak bu maçta galip gelmek istiyoruz'" ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor'da cezalı futbolcu bulunmazken, Sokol Cikalleshi, Anıl Karaer ve Zydrunas Karcemarskas'ın sakat olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe ligde Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Daha sonra dar alanda yapılan çift kale maç, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, Ankara’ya gidecek.

Özer Hurmacı'ya 6 ay futboldan men

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Osmanlıspor forması giyen Özer Hurmacı'nın 6 ay sahalardan men edilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Osmanlıspor'da top koşturan Özer Hurmacı'ya, Trabzonspor ile olan sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 6 ay futboldan men cezası verdi. Konuyla ilgili Trabzonspor'un resmi internet sitesiden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bugün aldığı karar ile, profesyonel futbolcu Özer Hurmacı’nın şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6,4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir" ifadelerini kullandı.