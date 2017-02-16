CANLI: Hapoel Beer Sheva Beşiktaş UEFA maçı kaç kaç geniş özet ve golleri izle | BJK Hapoel canlı skor izle

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olan Beşiktaş, avantajlı skor için sahada. Maçta ilk yarı oynanıyor... Hapoel Beer Sheva Beşiktaş UEFA maçı kaç kaç geniş özet ve golleri izle | BJK Hapoel canlı skor izle

HAPOEL BEER-SHEVA 1-1 BEŞİKTAŞ

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenmektedir)

İLK YARI BİTTİ: 1-1

45'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Marcelo'nun kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

45'Bu arada ilk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

45'Barda Babel'e faul yaptı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

45'Beşiktaş oyuna yeniden başladı.

44'Maalesef top ağlarımızda.

44'GOL! BARDA

43'Hapoel Beer-Sheva oyuna yeniden başladı.

42'Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Cenk topa ıska geçti. Onun ıska geçtiği top Soares'e çarparak ağlara gitti.

42'GOL! CENK TOSUN

41'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

40'Necip savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak Soares son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

39'Tolgay'ın sakatlığı nedeniyle duran oyun yeniden başladı.

36'Gelişen Hapoel atağında Tzedek ceza sahasındaki Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak Marcelo zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

34'Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu az farkla üstten dışarıya gitti.

33'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

32'Gelişen Hapoel atağında Radi ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kalecimiz Fabri'de kaldı.

31'Radi'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Mitrovic topu uzaklaştırdı.

30'Quaresma serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Babel pas hatası yaptı. Sonrasında hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Ben Turjman soldan orta yapmak isterken Gökhan araya girdi ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

30'Quaresma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

29'Gelişen Beşiktaş atağında Babel rakip yarı alanın ortasından şansını denedi. Onun vuruşu farklı şekilde üstten dışarıya gitti.

28'Bitton savunmanın arkasına koşu yapan Melikson'u topla buluşturmak istedi ancak Fabri kalesini zamanında terk ederek topu kontrol etti.

27'Topla oynama oranları: Hapoel Beer-Sheva \%35 Beşiktaş \%65

26'Top bu dakikalarda temsilcimiz Beşiktaş'ta ancak siyah - beyazlılar henüz tehlikeli bir atak geliştiremedi.

25'Gökhan savunmanın arkasına koşu yapan Tolgay'ı düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Goresh'te kaldı.

24'Topun kontrolü bu dakikalarda Beşiktaş'ta. Siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

21'Ogu serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Bitton Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak Barda ofsayt pozisyonunda.

20'Ogu Tolgay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

19'Beşiktaş bu dakikalarda Quaresma ve Gökhan'ın oynadığı sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor.

19'Quaresma sağ kanatta topla buluştuktan sonra bindirme yapan Gökhan'ı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

18'Hapoel iki kez geldi ve iki atakta tehlikeli oldu.

12'Radi'nin kullandığı serbest vuruşta top kalecimiz Fabri'de kaldı.

12'Gökhan Gönül rakibine faul yaptı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

11'Gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı.

10'Gökhan'ın yaptığı pas hatası sonrası gelişen ev sahibi takım atağında Ogu sol kanatta hareketlenen Melikson'u topla buluşturmak istedi ancak top dışarıya gitti.

9'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

8'Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Barda ile ev sahibi Hapoel Beer-Sheva'dan geldi.

7'Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Melikson'un sol kanattan yaptığı ortada Barda topa ıska geçti sonrasında diğer kanada açılan topu alan Ogu'nun sağ kanattan ortasında Barda'nın vuruşu Fabri'de kaldı.

6'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

5'Quaresma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ona faul yapan Shir Tzedek sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

4'Beşiktaş etkili geldi. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Cenk'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

3'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Babel ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

2'Bitton savunmanın arkasına koşu yapan Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak Fabri kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

STAT: Turner

HAKEM: Martin Atkinson

HAPOEL BEER SHEVA: Goresh, Bitton, Soares, Tzedek, Turjman, Radi, Nwakaeme, Hoban, Melikson, Ogu, Barda.

TEKNİK DİREKTÖR: Barak Bakhar

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Tosic, Mitrovic, Marcelo, Gökhan Gönül, Atiba, Necip, Babel, Tolgay, Quaresma, Cenk Tosun.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3. olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlı takım, son 32 turunda rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynayacak. İki takım arasındaki mücadele TSİ 23.05'te Turner Stadı'nda oynanacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Beerşeba kentindeki mücadelede Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak.

Beşiktaş, 4 sezon sonra İsrail'de bir maça çıkacak.

İsrail temsilcileriyle son maçını 2011-2012'de Maccabi Tel Aviv ile yapan siyah-beyazlı takım, bu mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

Aboubakar, Beck ve Adriano cezalı

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Vincent Aboubakar ve Andreas Beck, Hapoel Beer-Sheva karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynadığı ve 6-0 mağlup olduğu müsabakada her iki oyuncu da kırmızı kart görmüştü.

Sarı kart cezalısı Adriano Correia da Hapoel Beer-Sheva karşısında takımını yalnız bırakacak.