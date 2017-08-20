CANLI: Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç? Fener Trabzon maçı Canlı Anlatım İzle

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig’in 2. haftasında bugün saat 21.45’te karşı karşıya geliyor. İki takım, bu maçla 120. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç? Fener Trabzon maçı canlı anlatımı izle

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı anlatımı izle... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk ediyor. Peki Fener Trabzon maçı skor kaç kaç? Sezona kötü başlangıç yapan Fenerbahçe, Karadeniz'in ''Fırtına''sı Trabzonspor'u konuk ediyor. Fener Trabzon maçı canlı anlatımı bu haberde yer alıyor. Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın taktik savaşına dönüşeceği Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi büyük heyecan içerisinde başladı. İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı anlatımı...

FENERBAHÇE 1-2 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

70'Trabzonspor'da Juraj Kucka rakibi ile girdiği hava topu mücadelesi sonrasında burnundan yaralanıyor ve tedavisi için oyun kısa süreli duruyor.

62'Sarı lacivertlilerde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Roman Neustadter oyundan alınırken yerine Roberto Soldado oyuna dahil oluyor.

56'GOL Trabzonspor, Olcay Şahan ile tekrar öne geçiyor! Yusuf Yazıcı'nın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Olcay Şahan sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ve top sol üst köşeden filelerle buluşuyor.

50'Fenerbahçe'de Alper Potuk rakibi Olcay Şahan ile topsuz alanda girdiği tartışma sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

46'Fenerbahçe cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Robin Van Persie oyundan alınırken yerine yeni transfer Giuliano oyuna dahil oluyor.

45. dakikada Valbuena'nın taçtan pasında sol kanatta topla buluşan Alper, son çizgiye inmeden rakiplerini geçerek, ceza sahası içine girdi ve ters köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

30. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Isla’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena’nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Onur, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

20'Trabzonspor'da ilk değişiklik gerçekleşti. Golün sahibi Burak Yılmaz sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemiyor. Dame N'Doye tecrübeli golcünün yerine oyuna dahil olan isim oldu.

11'Trabzonspor'da Olcay Şahan rakibi Mathieu Valbuena'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

5. dakikada sağ kanattan kullanılan taçta defansta Skrtel’den dönen topu Kucka, bekletmeden ceza sahası içine orta açtı. Kucka’nın ortasında defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla kaleci Volkan Demirel’in sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Burak Yılmaz, sakatlandı

Trabazonspor’un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşılaşmasının 5. dakikasında takımın adına 1 gol kaydetti fakat 20. dakikada da sakatlığından dolayı oyundan çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavililer, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra orta sahada yaşadığı bir pozisyondan dolayı sakatlanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna devam etti. Ancak bir süre sonra müsabakaya devam edemeyen yıldız golcü, maçın 20. Dakikasında oyundan çıkarak, yerini N’doye’ye bıraktı.

Gol sayısını 3’e çıkardı

Burak Yılmaz, geçtiğimiz haftada Trabzonspor’un evinde Atiker Konyaspor’y 2-1 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe’ye attığı golle bu sayıyı 3’e çıkardı.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ DETAYLAR:

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 43 yıllık rekabette, genel toplamda Fenerbahçe’nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip 88 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, 4’er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 119 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavili ekip ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 34 maçta eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin toplam 150 golüne, Trabzonspor 127 golle cevap verdi.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 88 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 29 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe’nin ligdeki toplam 119 golüne, Trabzonspor 86 golle cevap verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon’da oynanan ilk maç 3-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona ererken İstanbul’da oynanan ikinci maç ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım arasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde yapılan toplam 57 resmi ve özel maçta Fenerbahçe’nin 27, Trabzonspor’un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 19 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 82, Trabzonspor ise 53 gol attı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 20 YILDIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında 20 yıldır kazanamıyor. Bordo-mavililer Kadıköy’de en son galibiyetini 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik skor ile almıştı. Karadeniz ekibi yaptığı son 20 lig maçında 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı ve hiç galip gelemedi.

FENERBAHÇE’NİN 11’İ

Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie

TRABZONSPOR’UN 11’İ

Onur, Joao Pereira, Mas, Durica, Uğur, Okay, Kucka, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz