CANLI - Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç? BJK FB Türkiye Kupası maçı geniş özeti ve golleri izle

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Siyah-beyazlı takımla Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

BEŞİKTAŞ 0-0 FENERBAHÇE

(Maç 20:30'da başlayacaktır)

STAT: Vodafone Arena

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20:30

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Talisca, Cenk Tosun.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Ozan, Lens, Sow, Robin van Persie.

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında saha ve seyirci avantajını değerlendirerek turu geçmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi Ömer Şişmanoğlu dışında sakat futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe'yi ilk kez ağırlayacak

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile yapacağı kupa mücadelesiyle rakibini ilk kez Vodafone Arena'da konuk edecek.

Son olarak eski stadı BJK İnönü Stadı'nda bir lig mücadelesinde rakibini konuk eden Beşiktaş, 5 yılı aşkın bir süre sonra Fenerbahçe ile Dolmabahçe'de karşılaşacak. Beşiktaş, Dolmabahçe'de 3 Mart 2013'te sarı-lacivertli rakibini, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmişti.

Vodafone Arena'da yenilmedi

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Vodafone Arena avantajını değerlendirmeye çalışacak.

Geçen sezon sonlarında hizmete giren stadında şu ana dek 18 resmi karşılaşma yapan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine boyun eğmedi. Bu maçlarda 13 galibiyet alan Beşiktaş, 5 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

Fenerbahçe derbide tur peşinde

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor deplasmanında 4-1 gibi ağır bir skorla kaybeden sarı-lacivertliler ise Beşiktaş'a sahasında ilk yenilgisini tattırıp hem tur atlamak hem de sezonun geri kalanı için moral depolamak istiyor.

Kupada C Grubu'nda Gençlerbirliği ve alt liglerden Menemen Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler'le eşleşen Fenerbahçe, tek yenilgi alarak 11 puan topladı. Geçen sezonun finalisti sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nin ardından 2. sırada yer alarak son 16 turuna kaldı.

Sow ve Ozan döndü

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Ozan Tufan derbide oynayabilecek.

Senegal Milli Takımı'yla yer aldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Sow ile sakatlığını atlatan Ozan Tufan, teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

Volkan Şen ve Salih Uçan yok

Fenerbahçe'nin derbi öncesi iki eksiği bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle Volkan Şen ile Salih Uçan, yarın forma giyemeyecek.

Emenike ve Van der Wiel affedildi

Fenerbahçe'de 1,5 ay kadro dışı bırakılan ve hafta içi affedilen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel, görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

Teknik driektör Advocaat'ın kararıyla kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmayan iki isim, hafta içinde affedilerek takımla antrenmanlara başlamıştı.