CANLI - Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç? Alanya Beşiktaş geniş özet ve golleri izle

Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılar, rakibini yenerek zirveye yerleşmek istiyor. Maçta ilk yarı... CANLI - Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç? Alanya Beşiktaş geniş özet ve golleri izle

AYTEMİZ ALANYASPOR 0-1 BEŞİKTAŞ

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenmektedir)

25'Oğuzhan serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

24'Atiba orta sahada yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

23'Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Cenk Ahmet sağ kanattan ortasını yaptı ancak Vagner Love ceza sahasında bu topu kontrol edemedi.

22'Karşılaşmanın bu dakikalarında tempo ilk dakikalara göre oldukça düştü.

14'Alanyaspor oyuna yeniden başladı.

13'Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Cenk'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.

13'GOL!

12'Beşiktaş tehlikeli geldi. Adriano'nun sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Quaresma'nın şutu kaleci Zlamal'da kaldı.

11'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

10'Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Donald Guerrier ceza sahasına girmek üzereyken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi.

9'Marcelo sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

3'Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı korner sırasında Marcelo rakip ceza sahası içinden rakibine faul yaptı.

2'Quaresma'nın kullandığı ikinci kornerde savunma topu dışarıya gönderdi. Beşiktaş aynı noktadan 3. kez korner kullanacak.

2'Quaresma'nın kullandığı kornerde Vagner Love topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.

1'Marcelo sağ kanatta hareketlenen Gökhan'ı topla buluşturdu. Gökhan'ın ortasında top savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

MAÇ ÖNCESİ GELİŞMELER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Berkan, Carlos, Fofana, Birol, Aissati, Emre, Efecan, Guerrier, Taha, Plet.

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Camurak

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 38 puanla zirve iddiasını sürdüren siyah-beyazlı takım, bu akşamki maçı kazanarak liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Savunması formda

Siyah-beyazlı takım, son haftalarda başarılı savunmasıyla dikkati çekiyor.

Resmi maçlardaki son golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'a 1-1 berabere kalarak alan Beşiktaş, ardından yaptığı 4 maçta kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupadaki ikişer maçta gol yemedi.

Hücumdaki güç Cenk Tosun ile Talisca

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli oyuncuları yine Cenk Tosun ile Anderson Talisca olacak.

Sakatlığının ardından görev aldığı iki resmi maçta da gol atmayı başaran Talisca ile ligdeki son 4 karşılaşmada 4 gol bulan Cenk, Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımlarının galibiyeti için gol arayacak.

Hutchinson, kart sınırında

Beşiktaş'ın önemli oyuncularından Atiba Hutchinson, sarı kart sınırında görevini yapmaya devam ediyor.

Orta sahada savunmaya dönük başarılı oyunuyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Hutchinson, bu akşamki karşılaşmada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.