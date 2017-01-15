Çanakkale’deki deprem hareketliliği sürüyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, cumartesi günü öğle saatlerinde yaşanan depremler korkuya neden oldu.

Bölgede 24 saatte 44 deprem meydana geldi. Depremlerin 6 tanesi 3.5 ve üzeri büyüklükte kaydedildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Gülpınar açıklarında, gece saat 01.38’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem tedirginliğe neden oldu. Aynı bölgede bu depremden önce irili ufaklı 20 sarsıntı kaydedilmişti. 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından da, Pazar günü saat 13.00’e kadar kaydedilen depremlerin sayısı 44’e ulaştı. Bu sarsıntıların en büyüğü sabah 07.03’de 4.3 olarak ölçüldü. Bölgede deprem hareketliliği sürüyor.

Uzmanlar ise 4.7 büyüklüğündeki depremin ana deprem olduğu diğerlerinin öncü ve artçı deprem olduğunu belirttiler. Ayvacık ilçesinde yaşayan vatandaşlar da hem gece hem de sabah meydana gelen sarsıntıları hissettiklerini endişe yaşadıklarını belirttiler.

Gürkan Düzenli

