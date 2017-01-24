Çanakkale Belediyespor: 2 Olympiakos: 3

Salon: Anafartalar
Hakemler: Miklos Horvath, Zdravko Jasıka
Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Sinem Barut, Mia Jerkov, Jana Kulan, Seda Türkkan, Elif Uzun, Şule Yetimoğlu, Ceren Kestirengöz, Ceren Çınar, Gözde Dal, (Buse Kayacan, Hande Şahbaz)
Olympiakos: Christodoulou, Aikaterina Giota, Saskia Hippe, Georgia Lamprousi, Ana Lazerevic, Nadzeya Malasai, Evgenia Tsima, Areti Teza, Konstantina Vlachaki, Emmanouilidou, Eirini Kokkinaki, (Areta Konomi)
Setler: (20-25, 24-26, 25-15, 25-19, 9-15)
Süre: 119 dakika (24-29-23-27-16)
Murat Yüksel