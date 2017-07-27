Camide namaz kıldıran imama ve cemaate saldırdı

Samsun’un Bafra ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs cami imamına ve cemaate saldırdı.

Olay, Mevlana Mahallesi Esentepe Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Turan K. öğle namazında Esentepe Camisi içerisine girerek "Allah Allah" diye bağırıp namaz kıldıran imama saldırarak yere düşürdü, namaz kılan bir şahsı da iterek yere yıktı. Ne olduğunu anlamayan imam ve cemaat, camiyi boşaltarak polisten yardım istedi.

Olay yerine gelen sivil ekipler şahsı camiden çıkartmak için büyük çaba harcadı. "Ben namaz kıldırmaya geldim. Öleceğim Allah'ım, öldüm ben, Allah Allah" diye bağırmaya başlayan şahıs, üzerinden çıkarttığı tişörtünü giydirmeye çalışan ve ikna etmek için büyük çaba harcayan polislere "O adamı öldüreceğim. Silahla beyninden vuracağım" dedi.

Polislerin çalışmaları sonucu camiden çıkartılan Turan K. polislerin kolunda cami bahçesinden çıkarken çıkıştaki demir kapıya atlayarak vurması sonucu yere düştü. Şahsı yerden kaldıran polisler, polis otosuna alarak acil servis ekiplerinden yardım istedi. Polisler, cami imamına "Uzman çavuş olarak doğuda görev yaptı. Biraz rahatsızlığı var. Şikayetiniz var mı?" diye sordu. İmam ise şikayetinin olmadığı, şahsı ilk defa gördüklerini söyledi. Şahsı tanıyan bir arkadaşı ise Turan K.'nın ilaçlarını içmediği için böyle davrandığını söyledi.

Turan K. polis nezaretinde ambulansa bindirilerek Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. Turan K.'nin uzman çavuş olarak görev yaparken psikolojik sorunlar yaşaması sonucu askeriyeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Ahmet Şükrü Uluçay