Çalışanları ve müşterileri için 500 fidan diktiler

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren kimya firması, çalışanları ve müşterileri için Tire'de 500 fidan dikti.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2002 yılından beri hizmet veren, insan sağlığını ve doğayı korumayı ön plana çıkaran Rubin Kimya; tüm çalışan ve müşterilerine Ege Orman Vakfı’nın sertifikaları ile birer fidan hediye ederek koru oluşturdu. Tire-Yeğenli ağaçlandırma sahasında oluşturulan 500 fidanlık koruda firmanın yönetici ve çalışanlarının katılımı ile fidan dikim töreni düzenlendi.

Fidan dikim töreninde konuşan Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, ağaçlandırma alanında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençol, doğaya katkılarından dolayı teşekkür ederek fidan diken firmanın Genel Müdürü Kemal Bagatır’a plak verdi. Rubin Kimya Genel Müdürü Kemal Bagatır, “Şirketimizin vizyonuna uygun olarak çalışanlarımız ve iş ortaklarımız olan müşterilerimize fidan armağan ederek 500 fidanlık koru oluşturduk. 500 fidanlık korumuza her sene yenilerini ekleyerek doğaya katkı sağlamaya sürdürülebilir olarak devam edeceğiz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluştu.

Atakan Şen

