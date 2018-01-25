Buzlanan yolda otomobiller kaza yaptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köprünün buzlanmasını fark etmeyen sürücüler kaza yaptı.

Kaza, Alaplı ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Köprü üstünün buzlandığını fark etmeyen sürücüler kaza yaptı. Bariyerlere çarpan araçlar, güçlükle durabildi. Kazayı sürücüler hafif sıyrıklar ile atlattı. Yolun buzlu olması sebebiyle olay yerine Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yolu tuzlu su ile yıkadı.

Alaplı İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, özellikle sabah saatlerinde yolların buzlandığını ifade ederek, sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Ertuğrul Yüksel