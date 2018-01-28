Burseya Dağı’nda tünel bulundu

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 9’uncu gününde devam ediyor. Stratejik öneme sahip Burseya Dağı’ndaki çatışmalar şiddetlenirken, sabah saatlerinde bölge yoğun ateş altına alınmıştı.
Elde edilen ilerleme ile Burseya Dağı, bugün terör örgütünün elinden tamamen alınmıştı.
Bölgede yapılan kontroller sonrasında Burseya Dağı’nda bir tünel bulundu. Terör örgütünün dağda inşa ettiği tünel ortaya çıkarıldı.