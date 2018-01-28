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EVET HAYIR

Burseya Dağı’nda tünel bulundu

28 Ocak 2018 23:06
Burseya Dağı’nda tünel bulundu

Zeytin Dalı Harekatı'nın 9’uncu gününde ele geçirilen Burseya Dağı’nda terör örgütünün dağda inşa ettiği tünel bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 9’uncu gününde devam ediyor. Stratejik öneme sahip Burseya Dağı’ndaki çatışmalar şiddetlenirken, sabah saatlerinde bölge yoğun ateş altına alınmıştı.

Elde edilen ilerleme ile Burseya Dağı, bugün terör örgütünün elinden tamamen alınmıştı.

Bölgede yapılan kontroller sonrasında Burseya Dağı’nda bir tünel bulundu. Terör örgütünün dağda inşa ettiği tünel ortaya çıkarıldı.

Burseya Dağı nerede ve önemi nedir? Suriye Burseya son durum ne haritası nasıl?