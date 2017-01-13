Bursaspor 1-2 Trabzonspor geniş özeti ve golleri izle l Bursaspor, TS kaç kaç bitti?

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Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Karşılaşma bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Batalla’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinden kafayı vuran Ertuğrul’un şutu üstten auta gitti.

12. dakikada Olcay’ın kullandığı taç ataşında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Yusuf Yazıcı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

28. dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Uğur Demirok, toplu filelerle buluşturdu. 0-2

40. dakikada Merter’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay’ın şutunu Onur kurtardı. Dönen topu iyi takip eden genç futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Trabzonsporlu Dame N’Doye, Erdem’e yaptığı faul gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

50. dakikada Jorquera’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Kubilay topu penaltı noktasına indirdi. Ertuğrul’un kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

68. dakikada Batalla’nın içeriye gönderdiği topta Jorquera’nın kafa vuruşunu Onur son anda kornere çeldi.

78. dakikada Yusuf Yazıcı’nın geri pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Batalla’nın şutunu Onur kurtardı.

80. dakikada rakip takımın kontra atağında Onazi’nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Olcay’ın şutu yandan auta çıktı.

90. dakikada Yusuf'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Aytaç'ın şutunu Harun kurtardı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ekrem Kan xx, Serkan Çimen xx

Bursaspor: Harun Tekin x, Erdem Özgenç x (Yonathan Del Valle dk. 86 xx), Ertuğrul Ersoy x, Tomas Sivok xx, Aziz Behich xx, Merter Yüce xx (Tomas Necid dk. 78 x), Cristobal Jorquera xx, Josua John x (Sercan Yıldırım dk. 65 x), Pablo Batalla xx, Deniz Yılmaz x, Kubilay Kanatsızkuş xx

Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Şamil Çınaz, Ricardo Faty

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Joao Pereira xx, Jan Durica xx, Uğur Demirok xxx, Emmanuel Sgros xx, Okay Yokuşlu xxx, Ogenyi Onazi xx (Aytaç Kara dk. 86 x), Fabian Castillo xx (Carl Medjani dk. 63 xx), Olcay Şahan xxx, Yusuf Yazıcı xxx (Yusuf Erdoğan dk. 84 xx), Dame N’Doye x

Yedekler: Estaban Brown, Zeki Yavru, Hyunjun Suk, Mustafa Akbaş

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 40) (Bursaspor), Yusuf Yazıcı (dk. 12), Uğur Demirok (dk. 28) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dame N’Doye (dk. 48) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Tomas Sivok, Deniz Yılmaz (Bursaspor), Uğur Demirok, Jan Durica (Trabsonspor)

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan - Samet Doğru