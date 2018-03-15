Breeze De Mar’da yatırımcılar güvence altına alındı

GAOK Invest LLC tarafından ABD’nin Florida eyaletinin Orlando bölgesinde hayata geçirilen Breeze De Mar projesinde yatırımcı güvence altına alındı. Teminat mektubu veya kefalet sigortası anlamına gelen ‘Surety Bond’lar düzenlenen basın toplantısıyla yatırımcılara verildi.

ABD’nin Florida eyaletinin Orlando bölgesinde hayata geçirilen, içerisinde 32 yalı dairesi ve 22 yalı bulunan Breeze De Mar projesinde yatırımcılar teminat mektubuyla sıfır risk fırsatı yakaladı. Konuyla ilgili olarak GAOK Invest LLC CEO’su Gürkan Akpınar, 'Surety Bond’un Türkiye’de teminat mektubu veya kefalet sigortası gibi bir adlandırması buluyor. Yatırım riskini sıfıra indiriyor. Yatırımcı için bu çok önemli bir unsur” dedi. GAOK Invest LLC tarafından ABD’nin Florida eyaletinin Orlando bölgesinde hayata geçirilen Breeze De Mar projesinde yatırımcı güvence altına alındı. Teminat mektubu veya kefalet sigortası anlamına gelen ‘Surety Bond’lar düzenlenen basın toplantısıyla yatırımcılara verildi.

“Yatırım riskini sıfıra indiriyor”

GAOK Invest LLC CEO’su Gürkan Akpınar, “Surety Bond’un Türkiye’de teminat mektubu veya kefalet sigortası gibi bir adlandırması buluyor. Yatırım riskini sıfıra indiriyor. Yatırımcı için bu çok önemli bir unsur. Sonuçta Amerika gibi bir yerde proje yapılıyor, herkesin sorduğu soru; ‘Bizim paramızın güvencesi nedir?’. Yatırımcılarımızdan bu tip soruları aldığımız için surety bond olayını geliştirdik” diye konuştu.

“Yüzde 64 oranla satış gerçekleştirmiş durumdayız”

Son 10 yıla kadar arsa bulup üzerine proje geliştirerek gayrimenkul fonlarına sattıklarını belirten GAOK Invest LLC CEO’su Gürkan Akpınar, tüketici pazarına açılmak amacıyla Breeze De Mar projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Akpınar, şuana kadar projede yüzde 64 oranında satış yaptıklarını belirterek, “Bu projenin satışını Türkiye’den yapmak istedik, başarılıyız. Sonuçta gayrimekul sektöründeki dalgalanmalararağmen yüzde 64 oranla satış gerçekleştirmiş durumdayız. Bu rakam bizim başarımızın göstergesidir” diye konuştu.

Orlando bölgesinde her yıl ortalama yüzde 8 oranında gayrimenkul değer artışı olduğunu belirten Akpınar yatırımcıların yüzde 30’a yakın kar sağlayabileceklerini belirtti.

En ucuz daire 114 bin dolar

Akpınar, “Orlando’daki projemizde en ucuz daire 114 bin dolar, en pahalı yalımız 2 milyon 450 bin dolar. Oradaki pazarın yüzde 20-30 civarında altında bulunuyoruz. Yatırımcı burada çok ciddi bir avantajda. Satın aldıkları gayrimenkul sürekli değer kazanıyor. Orlando bölgesinin yıllık yüzde 8’lik bir gayrimenkul değer artışı var” şeklinde konuştu.

“Avrupa’daki gayrimenkul sektöründe yüksek derecede bir daralma var”

Türkiye ve dünyadaki emlak sektörünü değerlendiren Akpınar, “Dünya emlak sektöründe ciddi anlamda dalgalanmalar var. Avrupa’daki gayrimenkul sektöründe ise yüksek derecede bir daralma var. Çünkü Avrupa ülkeleri küçük, gayrimenkul ve yeni yapılaşma çok az, faizler çok düşük o nedenle sıkışmış vaziyette. Hal böyle olunca oradaki gayrimenkul fonları da mecburen Avrupa dışına çıkmak zorunda” diye konuştu.

“Türkiye’de şuan da gayrimenkul sektöründe bir sıkışma var”

Türkiye emlak sektöründe ise ciddi anlamda talep fazlası bulunduğunu vurgulayan Akpınar, “Bunu dengelemek lazım. Türkiye’deki emlak sektöründe faizler çok yüksek. Türkiye’de şuan da gayrimenkul sektöründe bir sıkışma var. O yüzden gayrimenkul satışları gerilemiş vaziyette, fiyatlar geriye geliyor. Çünkü ev alacak bir kitle Türkiye’de şu an için mevcut değil. Bu geçici bir durumdur diye düşünüyorum” dedi.

“Faizden ziyade vadeleri yükseltmek lazım”

Türkiye’de ev satın almada faizlerden ziyade vadelerin yükseltilmesi gerekliliğine vurgu yapan Akpınar, “Gayrimenkul sektöründe faizden ziyade vadeleri yükseltmek lazım. Çünkü insanların kira öder gibi gayrimenkul sahibi olmaları gerekir. Avrupa system böyle, vadeler 20 yıl, 30 yıl. Vadeleri yükseltmek, faizleri biraz daha aşağıya çekmek lazım. Breeze De Mar olarak 4 tane projeyi başlattık. Önümüzdeki yıllarda ABD’de projelerimiz devam edecek. Avrupa’ya şuan ki şartlarda bakış açımız gözlemleme aşamasında. Türkiye’de ise böyle bir proje sistemsel olarak mantıklı değil. Türkiye için ayrı bir konsept ileride çalışabiliriz. Bunu zaman gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Breeze De Mar Projesi

ABD’nin Florida eyaleti Orlando bölgesinde ilk etabı 24 Aralık 2018’de tamamlanması planlanıyor. Breeze De Mar gayrimenkul projesindeki konutların toplam yüzde 64.5’lik kısmının satışı yapıldı. 23 Kasım 2017 tarihinde CNR Emlak Fuarı’nda Serdar Ortaç ve Ebru Akel’in katılımı ile temel atma töreninin canlı yayın ile yapıldığı Breeze de Mar, Disney Shop, Disney Eğlence merkezi, NASA Uzay Üssü gibi Orlando’nun outlet alışveriş ve eğlence merkezlerinin tam ortasında yer alıyor. Dükkan ve restaurant satışların da devam ettiği Breeze de Mar Orlando projesinde bir çok yerli-yabancı restorant zincirleri ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Breeze De Mar projesinde 900 bin metrekarelik alanın 600 bin metrekare’si kullanılarak bin 478 dairelik ilk etabında 56,5 metrekare ile 408 metrekare arasında değişen 6 tip konut bulunuyor. Projenin 328 milyon dolar yatırım değeri bulunuyor. Yaklaşık 16 milyon dolar yatırım ile Florida eyaletinin Orlando bölgesinin en büyük su parkları arasına girecek Breeze de Mar Su Parkları yaklaşık iki bin kişilik kapasiteye sahip olacaktır.

Ali Canberk Özbuğutu

