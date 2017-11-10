BM: Yemen dünyanın en büyük açlık felaketiyle karşı karşıya kalabilir

Birleşmiş Milletler, Yemen’e yapılan yardımlara yönelik ablukanın kaldırılmaması durumunda Yemen’in dünyanın en büyük açlık felaketiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen’e gönderilen temel insani yardım malzemelerine Suudi Arabistan'ın liderliğindeki uluslararası koalisyon tarafından uygulanan ablukanın kaldırılmaması durumunda, Yemen'in dünyanın daha önce hiç görmediği bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu. Mark Lowcock, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona, Yemen’e yönelik ablukanın kaldırılması yönünde çağrı yaptı. Lowcock, "İnsanları açlıktan öldüren şey enfeksiyonlardır. Çünkü tamamen sağlıklı bir insanın yapabileceği şeylerle mücadele etme kabiliyetleri azalıyor ve bedenleri kendini tüketiyor” dedi.

Yemen, sivillerin hayatta kalması için gereken her şeyde dışa bağımlı ve şu anda ülkeye gıda, yakıt ve ilaç giremiyor. BM, Yemen’de 7 milyon kişinin açlık sınırında olduğunu söylüyor. Üç yıl iç savaşın yaşandığı Yemen, günlük ihtiyaçlarının yüzde 90'ına ithalata bağımlı temin eden bir ülke. Ülkedeki insanlar yardımlarla yaşamlarına devam ederken, çatışma, ülkenin sağlığını, su ve sanitasyon sistemlerini de çökertti. Yiyecek eksikliğinin de yaşandığı ülkede çocuklar da dahil, iyileşecek güce sahip olmayan milyonlarca insan hayatını kaybedebilir.

BM’ye göre, Yemen’deki iç savaşa Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Mart 2015’te başlayan müdahalesinde düzenlenen hava saldırılarında yüzde 60’ı sivil 8 bin 670 kişi öldü, 49 bin 960 kişi de yaralandı.

