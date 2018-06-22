BM: 'Hudeyde’de 100 bin çocuk tehlikede'

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Liz Grande, Yemen’in Hudeyde kentine gerçekleştirilen askeri operasyonun yüz binlerce sivilin hayatını etkileyeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Liz Grande yaptığı basın açıklamasında, "Bu durum için çok endişeliyiz, Hudeyde savaş başlamadan önce bile Yemen'deki kötü koşullar içinde yaşıyordu" dedi.

Grande, uluslararası insani yardım çalışanlarının Hudeyde’ye yardım sağlamaya devam ettiğini ve şartlar müsait olduğu sürece orada kalacaklarını vurguladı.

Grande, su pompaları, kanalizasyon arıtma tesisleri işletmek, hastaneleri çalıştırmak, 46 bin litre su sağlamaya yardımcı olmak için önceden stoklanmış miktarda yakıt hazırlandığını ve Hudeyde’deki sağlık tesislerine 11 sağlık ekibi gönderildiğini söyledi.

BM yetkilisi, Yemen’in Hudeyde kentinde kolera salgınının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunarak eğer insani yardım ortakları tarafından sağlanan gıda desteği engellenirse, yaklaşık 100 bin çocuğun riskte olacağını ve Hudeyde’de tarihin en kötü kolera salgını yaşanabileceğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki krizi dünyanın en kötü insani krizi olarak sayıyor ve çatışan taraflarından sivilleri ve altyapıyı koruma çağrısında bulunuyor.