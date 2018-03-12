BM Güvenlik Konseyi Doğu Guta için toplandı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde ilan edilen ateşkesin uygulanamaması üzerine yeniden toplandı.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde BM tarafından ilan edilen ateşkesin uygulanamaması üzerine yeniden toplandı. ABD, Suriye genelinde 30 günlük bir ateşkes talebinde bulundu. ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Suriye’nin Doğu Guta’daki saldırısının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, bunun önüne geçilmesini istedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise oturumda yaptığı konuşmada, “Alınan ateşkes kararı düşmanlıkları sona erdirmiyor. Şiddet İdlib’in bir kısmı, Şam ve banliyöleri dahil olmak üzere Doğu Guta’da devam ediyor. Ne yazık ki hiçbir kuşatma kaldırılmadı. Bir hasta ya da yaralı bir kişi henüz tahliye edilmedi” şeklinde konuştu.

Rusya’nın BM elçisi Vassily Nebenzia, Güvenlik Konseyi tarafından verilen ateşkes kararının Doğu Guta’daki terörist grupları kapsamadığını belirterek, “Bölgesel istikrarı çok ama çok zorlaştırabilecek adımlar atılıyor” dedi.

Candemir Sarı