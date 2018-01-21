Bitlis'te çığ düştü! 5 asker şehit, 12 asker yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu, 12 asker yaralandı.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çığ düşmesi sonrasında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 5 personel şehit olmuş, 12 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.

Şehitlerimiz: Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh KULAOĞLU, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi ÖZ, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş TEK, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel KAPDAN, Jandarma Uzman Çavuş Ali TAŞTEPE.

Yaralılar: Jandarma Binbaşı Bülent CANTÜRK, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet KARADEMİR, Uzman Jandarma Çavuş Cihan İNAL, Jandarma Uzman Çavuş Ümit KÖSE, Jandarma Uzman Çavuş Eyyüb ALEV, Jandarma Uzman Çavuş Kadir YAMAN, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali DİLEK, Jandarma Uzman Çavuş Bülent KILINÇ, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet KOYUNCU, Jandarma Uzman Çavuş Emin KESER, Jandarma Uzman Çavuş Taner AÇIKER, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf DERTLİ

Yaralı personel helikopter ile Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bölgeye helikopter faaliyetiyle AFAD ekibi gönderilmiş olup, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" denildi.