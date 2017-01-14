Bitlis’te çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Bitlis’te jandarma ekiplerini icra ettiği çalışmalar sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak 2017 tarihinde icrasına başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş ve 2 personel hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Bitlis’te jandarma ekiplerini icra ettiği çalışmalar sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak 2017 tarihinde icrasına başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş ve 2 personel hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Bitlis’te jandarma ekiplerini icra ettiği çalışmalar sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak 2017 tarihinde icrasına başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş ve 2 personel hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Bitlis’te jandarma ekiplerini icra ettiği çalışmalar sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak 2017 tarihinde icrasına başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş ve 2 personel hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.