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EVET HAYIR

Bitime 5 hafta kala şampiyonluklarını ilan ettiler

07 Nisan 2018 18:29
Bitime 5 hafta kala şampiyonluklarını ilan ettiler

Augsburg’u deplasmanda 4-1 mağlup eden Bayern Münih, Bundelisga’da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.