Bir haftadır kayıp olan köpekler bulundu

Bilecik'in Yenipazar ilçesine yaban domuzu avı için gelen bir avcınınkaybolan Kopay cinsi 2 av köpeği, 7'inci günün sonunda buldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz pazar günü Bilecik'in Yenipazar ilçesine arkadaşlarıyla birlikte ilçesine yaban domuzu avı için gelen Yakup Gülmez 'in köpekleri o gün avda kaybolmuştu. Gülmez, bıkmadan usanmadan kaybolan köpeklerini bulmak için her gün 125 kilometre yol yaparak ilçeye gelmişti. Aradan geçen 1 hafta sonunda Yakup Gülmez tekrar ilçeye geldiğinde köpekleri aramaya başladı. Tozman Yaylası'nda köpekleri bulan Gülmez'in mutluluğu gözlerinden okundu. Kaybolan köpeklerini gündeme getiren İHA'nı teşekkür eden Gülmez, "Geçen hafta pazar günü yaban domuzu avı için Yenipazar geldik. Sabah 08:30'da arkadaşlarla köpeklerimizi Döşkaya mevkinde ava saldık. Tüm köpeklerimiz de sinyal vericilerimiz var. Saat 11:00 sularında bana ait 2 köpekteki cihazlardan sinyal kesildi. Son sinyal aldığımız yere gittik baktık ama köpeklerim yoktu. O günden bugüne köpeklerimiz aramak için her gün Yenipazar'a geldik. Ondan sonra İHA benim köpeklerimi haberini yaptı. Demek ki köpeklerimi alan kişi haberlerini gördü ki benim köpeklerimi salmış. Onları bulduğum için çok mutluyum" dedi.

Cem Kaan Toka