Bir anlık öfke yüzünden 80 yaşında katil oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda 80 yaşındaki bir şahıs, tartıştığı eşini nacakla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde ikamet eden yaşlı karı koca henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sonrasında bir anlık öfkesine yenik düşen Mehmet F. (80), nacakla eşi Zeynep F.'nin (78) kafasına vurdu. Bir müddet sonra eşini öldürdüğünü anlayan Mehmet F. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı. Yaşlı adamın ifadeleri üzerine eve giden polis ekipleri Zeynep F.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Zeynep F.’nin cesedi Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bir anlık öfke sonucu eşinin katili olan yaşlı adam ise İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. Burada ifadesi alınan Mehmet F. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İsmet Cep

