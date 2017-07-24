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EVET HAYIR

Bingöl'de teröristlerin 5 odalı sığınağı bulundu

24 Temmuz 2017 12:28
Bingöl'de teröristlerin 5 odalı sığınağı bulundu

Bingöl'ün Kiğı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak bulunarak, imha edildi.

 Edinilen bilgiye göre, Bingöl 2'inci Jandarma Komando Komutanlığı'na bağlı timler, bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Metin Kıldiş-92" operasyonu gerçekleştirdi. Kiğı ilçesi İlbey köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda timler, terör örgütü PKK militanlarının kullandığı tespit edilen 5 odalı sığınağı ele geçirdi.

Muhtelif yaşam malzemelerinin çıktığı sığınak, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Bingöl Valiliği'de açıklamasında, 5 odalı sığınak ele geçirildiğini bildirerek, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü aktardı. 

Yılmaz Atar
 

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