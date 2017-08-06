Bingöl’de çatışma çıktı: 1 terörist öldürüldü

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonlar kapsamında çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Adaklı ilçemizde güvenlik güçlerince yapılan takibat neticesinde bir 1 bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas yaşanmıştır. Çatışma neticesinde terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında güvenlik güçlerinin, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

Yılmaz Atar