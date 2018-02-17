Bingöl’de 3. Hesarek Kayak Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Bingöl'de düzenlenen 3. Hesarek Kayak Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Bingöl Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Hesarek Kayak Festivali’nin 3’üncüsü düzelendi. "Haserak Kayak Merkezinde Dünya Renkleri Bingöl’de Buluşuyor" sloganı ile düzenlenen festivale, 60 ülkeden 140 kişinin yanı sıra merkez ve çevre illerden binlerce vatandaş katıldı. Mahalli sanatçıların sahne alması ile başlayan etkinlikte yumurta taşıma, çuval ve kızak çekme yarışı yapıldı. Vatandaşların doyasıya kaydığı ve eğlendiği festival, kardeşlik ateşi ve meşale gösterisi ile sona erdi.

Hesarek Dağını değerlendirmeye başladıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kış aylarında çok yoğun bir ilgi oldu. Doğru bir yatırım olduğunu buradaki kalabalıktan görmüş olduk. Emeği geçenlere yürekten kutluyorum. Bu festivallerle burası daha çok canlanıyor. Şehir merkezine yapacağımız 5 yıldızlı termal tesislerle de burayı bütünleştireceğiz. Bunlar ülkemizde huzur ve güven ortamının da ne kadar ileri bir noktaya geldiğini gösteriyor. Özlediğimiz tablo bu. Afrin’de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimiz bizim bu huzurumuzu sağlıyor. Allah ordumuzun yardımcısı olsun. Onların bu çabaları sonucunda hem sınırlarımız daha güvenli hale geliyor hem de o bölgelerde yaşayan kardeşlerimiz de daha huzurlu bir ortamda yaşasın" dedi.

"60 ülkeden konuklarımız var"

Festivale Türkiye’nin dört bir yanından insanların geldiğini aktaran Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, "Ayrıca 60 ülkeden yabancı konuklarımız var. Onlar da bu şenliğe geldiler ve neşelerini bizimle paylaştılar. Buraya değişik yerlerden gelen insanların Bingöl ve ülke turizmine katkı sunmalarını bekliyoruz. En önemli beklentimiz de buraya gelen insanların aracılığı ile Bingöl’ün tanıtımını sağlamak. Çok çeşitli ve zengin bir katılım var. Bu katılım sayesinde inşallah Bingöl’ün ismi dışarıda da tanınacak" şeklinde konuştu.

Vatandaşların kayak yapıp eğlendiklerini dile getiren Başkan Barakazi, "Bunun dışında belediyenin bir takım faaliyetleri var. Yarışmalarımız var. Aynı zamanda burada olan her arkadaş bizim misafirimiz. Yemek konusunda da her ne kadar buradaki kafelerden bir şeyler yiyor olsalar da bizim ayrıca ikramımız var. İnşallah güzel bir gün geçireceğiz. Amaç bütünleşmek kardeş olmak. Hem ulusal hem de uluslar arası boyutları olması dolayısıyla bizim için çok önemli bir festival. Bunu ilk yıldan itibaren heyecanla geleneksel hale getirdik. Bundan sonrada sürdürmeyi düşünüyoruz. Valilik, gençlik spor il müdürlüğümüzle beraber buraları daha şen ve canlı hale getireceğiz. Tesislerimizde bir takım eksiklikler var. Telesiyej ve teleski gibi tesislerimizin eksiklikleri var. Özellikle İstanbul’dan, Kartalkaya’dan, Malatya’dan, Diyarbakır’dan gelen değişik gruplar paraşütçü, dağ paraşütçüsü, snowboart, kayak gibi bir takım faaliyetleri yapanlar burada ki eksikliklerimizi de bizlere söyledi. İnşallah önümüzde mastar plan hazırlığı var. Onu da dahil ederek buradaki eksikliklerimizi gidereceğiz. Gelecekte inşallah Bingöl kayak merkezi aynı zamanda bizim termal turizmimizle de bir bütünlük oluşturarak hem Bingöl’e hem de ülkemize ciddi katkı sağlayacak. Bu vesile ile Bingöl’ümüze ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Festivale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kamil Can Kılıç - Yılmaz Atar