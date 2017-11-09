Beyin ölümü ile bitkisel hayat kavramları karıştırılıyor

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Organ Nakil Koordinatörü Dr. Ufuk Bakmaz, beyin ölümünün, kişinin diğer organlarının desteklenmesine rağmen beyin fonksiyonlarını tamamen geri dönülemez şekilde yitirmesi olduğunu söyledi.

Dr. Bakmaz, hastanın beyin ölümü gerçekleştikten sonra kalbi durana kadarki sürecin organ bağışı için önemli bir fırsat olduğuna belirterek, beyin ölümünün çoğunlukla bitkisel hayatla karıştırıldığını beyin ölümünün artık vücudun nihai ölümü olduğuna dikkat çekti.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’nda farkındalığı artırmak amacıyla doktorlar, hemşireler ve hastane personellerine, “Beyin Ölümünün Tanısı” konulu konferans düzenledi. Yüreğir ve Seyhan’da bulunan yerleşkelerinde iki gün boyunca düzenlenen etkinlikte Organ Nakil Koordinatörü Dr. Ufuk Bakmaz beyin ölümüyle ilişkin bilgiler paylaştı.

Beyin ölümünün vücudun nihai ölümü olduğunu söyleyen Organ Nakil Koordinatörü Dr. Ufuk Bakmaz, şöyle konuştu:

“Beyin ölümü çoğunlukla bitkisel hayatla karıştırılıyor. Oysa beyin ölümünde artık vücut fonksiyonlarını yerine getiremez. Yani kişi son nefesini vermiş fakat cihaz ve ilaçların desteğiyle solunum ve dolaşım desteği sağlanır. Ancak belli bir süre sonra bu destekler kesilince kişi kaybedilir. Bitkisel hayatta kalan bir hasta bakımı yapıldığı müddetçe uzun yıllar bu durumda kalabilir, çok düşük bir ihtimalle de olsa hayati fonksiyonlarına geri kavuşabilir. Fakat beyin ölümünde hiçbir hasta tekrardan uyanmamıştır. Bitkisel hayatta hastanın bazı beyin fonksiyonları hala çalışmaktadır. Yani kişinin solunumu beynin kontrolü altındadır. Beyin ölümünde ise beyin fonksiyonları tamamen bitmiş ve cihazlar sayesinde solunum sağlanır.”

Dr. Bakmaz, halkın organ bağışı konusunda tereddütleri olduğunu bu konuda toplumun daha çok bilinçlenmesi gerektiğini aktararak, “Beyin ölümünde kişinin hayatı son bulmuştur. Bu durumda hasta yakınlarına organ naklini öneriyoruz, başka bir hastaya can olabilmesi için. Bu noktada beyin ölümü kavramını eğer halkımıza iyi anlatır ve bitkisel hayat arasındaki farkı anlamalarını sağlayabilirsek, organ bağışlarının çok daha artacağını umut ediyoruz" dedi.