Beyaz Show’un konukları kim? 10 Şubat Cuma Beyaz Show konukları

Beyaz Show’un bu akşamki konuklar kim? Beyaz Show’un bu akşamki konukları belli oldu. Beyaz Show 10 Şubat Cuma konuklarını sizler için derledik. Beyaz Show ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde.

Beyaz Show bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Beyaz Show’un bu akşamki konukları kim? Beyaz Show’a bu akşam kim katılacak? Beyaz Show’un konukları belli oldu. Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı, sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a Mustafa Ceceli, İrem Derici, Oğuz Özyaral, Tuvana Türkay, Yılmaz Vural, Varol Yaşaroğlu ve Çağatay Akman katılacak.

BEYAZ SHOW

Beyaz Show 6 Aralık 1996'dan beri Cuma geceleri yayınlanmaktadır. 6 Aralık, 1996 tarihinde programının ilk bölümüyle ilk konukları Hande Ataizi ve o günlerde Atv'de Gece Kuşu adlı talk-show'u sunan Okan Bayülgen'di. Beyaz Show, komedi ve eğlence unsurlarını da içermesiyle Türk halkı tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Programda kısa film tadında skeçler çekmiştir ve programa telefon ile bağlanmak mümkündür. Ayrıca telefonla programa katılan ünlüler de olmuştur. Best Model of Turkey ve yetenek yarışmaları birincileri programa çıkartılmıştır. Stüdyo yaklaşık 50 kişilik bir kapasiteye sahipti. Genellikle bir kişi konuk alınıyordu ya da en fazla üç kişi konuk alınıyordu. Gelen ünlülere absürt şakalar da yapmaktadır.