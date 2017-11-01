Beşiktaş Monaco canlı anlatım izle,BJK Monaco canlı skor,maç kaç kaç?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda bu akşam Beşiktaş evinde Monaco’yu konuk edecek. Grupta Monaco, Porto ve RB Leipzig ile mücadele eden siyah-beyazlılar, ilk üç maçından galip ayrılarak Devler Ligi’nde grup aşamasında en yüksek puanına ulaştı. Bu mücadeleden de galibiyetle ayrılması durumunda puan rekoru kıracak Beşiktaş'ın Monaco ile yapacağı maçta iki takım hakkında tüm bilgiler ve karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımı bu haberimizde olacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Monaco canlı anlatım izle ile ilgili bilgiler bu haberimizde. Bu akşam saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanacak Monaco maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde 4.karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş, karşılaşmadan galip ayrılırsa Şampiyonlar Ligi gruplarında en yüksek puana ulaşan Türk takımı olacak. Kartal, Monaco’yu mağlup edemese dahi bu unvana ulaşmak için Porto ve RB Leipzig karşılaşmalarında şans arayacak. Bu önemli karşlılaşma öncesi tüm kritik bilgiler ve maçın şifresiz canlı anlatımı maç başlar başlamaz dakika dakika bu haberimizden aktarılacak, İşte iki takım hakkkında maç öncesinde bilgiler...

Beşiktaş’ın gol silahı ‘Cenk Tosun’

Beşiktaş’ın Monaco karşısındaki en önemli kozlarından biri UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan üç maçta üç gol atan Cenk Tosun olacak. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon görev aldığı 14 resmi maçta 8 kez fileleri sarstı.

Beşiktaş, Devler Ligi G Grubu dördüncü maçında yarın 20.00’de Fransız ekibi Monaco’yu ağırlayacak. Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonuna üçte üç yaparak başlayan siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ta Monaco’yu da mağlup ederek gruplarda en yüksek puana ulaşan Türk takımı olma peşinde.

Cenk Tosun takımını sırtlıyor

Beşiktaş’ta bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Cenk Tosun, yarınki mücadelede de Şenol Güneş’in en büyük kozlarından biri olacak. Siyah-beyazlı takımın bu sezon oynadığı 14 maçın 12’sinde ilk on birde sahaya çıkan Cenk Tosun, 8 gole imza attı. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan üç maçta da 11’de yer alan Cenk, Porto ağlarını 1, Monaco ağlarını ise 2 kez sarsarak 3 gol kaydetti ve toplanan 9 puanın mimarlarından oldu.

Negredo’ya formayı unutturdu

26 yaşındaki Cenk Tosun, sezon başında kadroya katılan İspanyol golcü Alvaro Negredo’ya formayı unutturdu. İmza töreninde bu sezon en az 35 gole imza atacağını belirterek iddialı açıklamalar yapan Negredo, Cenk Tosun’dan formayı kapamadı. 32 yaşındaki forvet ligde sadece 3 maçta ilk on birde sahaya çıkarken, Şampiyonlar Ligi’nde ise sadece 21 dakika süre alabildi.