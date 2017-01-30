Beşiktaş Konyaspor maçı geniş özet ve golleri izle (BJK 5-1 Konya)

Siyah beyazlıların golleri 9. dakikada Babel, 28. dakikada Oğuzhan, 50, 56 ve 83. dakikalarda da Cenk Tosun’dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 63. dakikada Tosic kendi kalesine attı. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 44’de çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sağ kanattan Talisca’nın ortasında kale önünde Babel’in kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı’nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

12. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Atiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

21. dakikada Babel’in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan'nın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

23. dakikada Cenk’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Quaresma çalımını attıktan sonra şutunu çekti meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

28. dakikada Quaresma sağ kanattan savunmanın arkasına sarkarak ters kanattan gelen Oğuzhan’a pasını verdi. Oğuzhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

38. dakikada ceza yayının solunda topu önünde bulan Ali Çamdalı'nın vuruşunda kaleci Fabri köşeye giden topu kornere gönderdi.

43. dakikada Oğuzhan ceza sahası sağ çaprazdan pasını ters kanattaki Quaresma’ya verdi. Rakibini ekarte eden Portekizli futbolcunun yaptığı plase vuruşta top uzak direkten auta gitti.

50. dakikada Babel kendi sahasından kaptığı topla sol kanattan son çizgiye kadar indi. Yerden ortasında kale önünde topla buluşan Cenk Tosun’un düzeltip vuruşunda fark üçe çıktı. 3-0

56. dakikada Quaresma’nın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Cenk Tosun kafayı vurdu ve kendisinin 2. takımının 4. golünü attı. 4-0

63. dakikada Beşiktaş savunmasından seken topu kapan Rangelov, yerden ceza sahası içine gönderdi. Ters bir vuruş yapan Tosic, Fabri’yi kontrpiyede bıraktı ve topu kendi ağlarına gönderdi. 4-1

78. dakikada Konyaspor yarı sahasından atılan uzun topta Beşiktaş savunmasının arkasına sol kanattan iyi sarkan Hora’nın plase vuruşunda top yandan auta gitti.

81. dakikada Cenk’in pasıyla ceza sahasına giren Tolgay’ın sert vuruşunda top kaleci Serkan’dan döndü. Tolgay ikinci hamleyi yaparken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada Tolgay’ın düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı Cenk kullandı. Golcü oyuncu kaleci ve topu faklı köşelere gönderdi. 5-1

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Tosic xx, Adriano xxx, Oğuzhan xxx, Atiba xxx (Gökhan İnler dk. 76 x), Quaresma xxx, Talisca xxx (Tolgay dk. 67 xx), Babel xxx (Mitrovic dk. 89 ?), Cenk xxx

Yedekler: Tolga, Beck, Aras, Necip

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali xx, Vukovic xx, Douglas xx,Ömer Ali xx, Volkan xx, Ali xx, Milosevic xx, Bajic xx (Hora dk. 76 x), Rangelov xx (Fofana dk. 64 x)

Yedekler: Kaya, Can, Hadziahmetovic, Halil İbrahim, Mbamba

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Babel (dk. 9), Oğuzhan (dk. 28), Cenk (dk. 50, 56 ve 83 pen.) (Beşiktaş), Tosic (dk. 63 k.k.) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Cenk, Tosic (Beşiktaş)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu